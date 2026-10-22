Українське медіа The Ukrainian Review представило спеціальний випуск журналу в межах міжнародної кампанії No Peace Without Justice у Страсбурзі, Варшаві та Андоррі. Про результати заходів і подальші плани організатори розповіли у своєму матеріалі.

Що обговорювали на міжнародних зустрічах?

Кампанія No Peace Without Justice спрямована на захист українських військовополонених, звільнення незаконно утримуваних цивільних та притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права.

У Страсбурзі під час осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи представники The Ukrainian Review спільно з віцепрезиденткою ПАРЄ Марією Мезенцевою презентували кампанію європейським парламентарям. Головною метою стало привернення уваги до свідчень колишніх полонених та необхідності посилення міжнародного захисту постраждалих.



Радник Андрій Чесноков, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні, з українською групою The Ukrainian Review (Вікторія Годік, Марія Поблінкова та CEO Володимир Савченко) / Фото The Ukrainian Review

У Варшаві 6 жовтня спеціальний випуск журналу представили делегаціям 54 держав – учасниць ОБСЄ під час пленарного засідання "Верховенство права". Презентація відбулася за підтримки української делегації, зокрема постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка.

Під час обговорення він наголосив, що важливо розрізняти прогалини в міжнародному праві та випадки свідомого порушення вже чинних норм.

Якщо ми називатимемо будь-який недолік системи захисту "прогалиною", то ризикуємо послабити правила, які Росія просто свідомо порушує,

– зазначив Вітренко.

Він також підкреслив необхідність документування порушень, збереження доказів і встановлення відповідальності як безпосередніх виконавців злочинів, так і їхнього командування.



Пленарне засідання "Верховенство права I" на Варшавській конференції ОБСЄ з людського виміру 6 жовтня 2026 року / Фото The Ukrainian Review

Яких дій вимагають для захисту українських полонених?

Під час 24-ї осінньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Андоррі народний депутат Павло Фролов представив спеціальний випуск No Peace Without Justice керівництву Асамблеї та делегаціям США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії та інших країн.

У виданні зібрані свідчення українців, звільнених із російського полону. Вони розповідають про катування, побиття, застосування електричного струму, відмову в медичній допомозі та використання лікування як засобу примусу.

Фролов закликав організувати у Відні окремий міжнародний захід, присвячений українським військовополоненим. До нього пропонують залучити колишніх бранців, їхні родини, правозахисників і представників міжнародних організацій.

Самої обізнаності недостатньо. …Люди, які живуть в окупації або перебувають у полоні, не можуть чекати завершення війни. І не може бути тривалого миру без справедливості,

– наголосив депутат.

За його словами, міжнародні зусилля мають бути спрямовані на забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання, надання належної медичної допомоги, звільнення та повернення полонених, а також притягнення винних у катуваннях до відповідальності.



Павло Фролов, член Постійної делегації Верховної Ради України в Асамблеї / Фото Facebook Pavlo Frolov

Що відомо про нову ініціативу для захисту полонених?

У межах кампанії No Peace Without Justice команда The Ukrainian Review працює над створенням так званих паспортів місць утримання українських полонених.

Йдеться про спеціальні досьє, які міститимуть перевірену інформацію про конкретні установи, де утримують українців. Зокрема, планують збирати дані про умови перебування, забезпечення харчуванням і медичною допомогою, можливість зв'язку з родинами та поводження з полоненими.

Ці матеріали хочуть використовувати для звернень до ПАРЄ, ОБСЄ та Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Очікується, що вони допоможуть привертати увагу до задокументованих порушень і домагатися відповідного реагування міжнародних організацій.

Наразі команда The Ukrainian Review разом із західними партнерами розробляє дорожню карту проєкту та працює над залученням іноземних держав до його реалізації.

Зазначимо, що спеціальний випуск журналу No Peace Without Justice вперше презентували в Києві 1 жовтня 2026 року. Його подальше представлення на міжнародних майданчиках має допомогти перетворити свідчення звільнених із полону українців на підґрунтя для конкретних правових і політичних рішень.

Нагадаємо, Україна продовжує залучати міжнародних партнерів до роботи над поверненням військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. Зокрема, у Координаційному штабі обговорювали питання звільнення українців із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та дипломатичних місій. Також за участю міжнародних партнерів відбувся круглий стіл, присвячений інструментам "тихої дипломатії".