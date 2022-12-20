Речь идет о Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба во время телемарафона. 24 канал.

Читайте также Поэтому есть постоянные отключения: в Укрэнерго озвучили наибольшую проблему энергосистемы

В нескольких районах будут продолжать ремонт

Когда заживят эти 3 района, без света будет меньше половины региона. Однако продолжатся ремонтные работы в части Фастовского района, Бучанского и Вышгородского.

На данный момент вышли на 60% отключений,

– добавил Кулеба.

В Киевской области – аварийные отключения

По состоянию на 16.00 20 декабря в Киеве и области все еще критическая ситуация со светом, действуют аварийные отключения. В ДТЭК Киевские электросети отмечали, что вернуться к плановым отключениям нет возможности.

Кулеба замечал, что для восстановления электроснабжения может потребоваться 2 – 3 дня. То есть блекаут, вероятно, продлится до 23 декабря, хотя будут заживать пользователей с 20 декабря.

Напомним, ситуация в энергетике в Киевской области ухудшилась после атак дронами-камикадзе 19 декабря.