Мовиться про Броварський, Бориспільський та Обухівський райони. Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба під час телемарафону, передає 24 канал.

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У кількох районах продовжуватимуть ремонт

Коли заживлять ці 3 райони, без світла буде менше половини регіону. Однак продовжуватимуться ремонтні роботи у частині Фастівського району, Бучанського та Вишгородського.

На цей момент вийшли на 60% відключень,

– додав Кулеба.

На Київщині – аварійні відключення

Станом на 16:00 20 грудня у Києві та області все ще критична ситуація зі світлом, діють аварійні відключення. У ДТЕК Київські електромережі зазначали, що повернутись до планових відключень наразі немає можливості.

Кулеба зауважував, що на відновлення електропостачання може знадобитися 2 – 3 дні. Тобто, блекаут, ймовірно, триватиме до 23 грудня, хоч заживлюватимуть користувачів з 20 грудня.

Нагадаємо, ситуація в енергетиці на Київщині погіршилась після атак дронами-камікадзе 19 грудня.