Полиция 5 июня пришла домой к ветерану АТО Инне Грищенко, которая находится под домашним арестом. Правоохранители провели обыск и принудительно взяли у женщины образцы ДНК.

У ветерана АТО Грищенко провели обыск

Грищенко ранее отказывалась сдавать ДНК добровольно , очевидно, опасаясь фальсификации результатов анализа. Об этом рассказали в " Украинской правде " со ссылкой на адвоката Виталия Ковальчука.

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Однако 5 июня полиция пришла домой к Грищенко и взяла образцы ДНК принудительно (судебное постановление на этот получено еще 7 апреля, а разрешение на обыск – 7 мая).

Был обыск, искали образцы ДНК Инны для проведения экспертизы. Было принудительное изъятие образцов ДНК у Инны,

– сказал Ковальчук.

При этом правоохранители забрали также зубные щетки, постельное белье и "неизвестные волосы". Адвокат добавил, что полицейские допустили "много процессуальных нарушений".

Коротко о деле Грищенко и зачем полиции их ДНК

Владислава Грищенко ("Буча") задержали в сентябре 2019, его жену Инну Грищенко ("Пума") – в ноябре.

Оба – волонтеры и ветераны добровольческих батальонов АТО.

Подозревают их в попытке покушения на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.

Владислав сейчас под стражей, Инну же отпустили под домашний арест.

На взрывном устройстве полиция якобы нашла ДНК обоих Грищенко.

Анализ ДНК сделали во время негласных следственных действий, защита видит здесь признаки подделки .

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