К ветерану АТО Грищенко пришла полиция, чтобы силой взять образцы ДНК
Полиция 5 июня пришла домой к ветерану АТО Инне Грищенко, которая находится под домашним арестом. Правоохранители провели обыск и принудительно взяли у женщины образцы ДНК.
У ветерана АТО Грищенко провели обыск
Грищенко ранее отказывалась сдавать ДНК добровольно, очевидно, опасаясь фальсификации результатов анализа. Об этом рассказали в "Украинской правде" со ссылкой на адвоката Виталия Ковальчука.
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Однако 5 июня полиция пришла домой к Грищенко и взяла образцы ДНК принудительно (судебное постановление на этот получено еще 7 апреля, а разрешение на обыск – 7 мая).
Был обыск, искали образцы ДНК Инны для проведения экспертизы. Было принудительное изъятие образцов ДНК у Инны,
– сказал Ковальчук.
При этом правоохранители забрали также зубные щетки, постельное белье и "неизвестные волосы". Адвокат добавил, что полицейские допустили "много процессуальных нарушений".
Коротко о деле Грищенко и зачем полиции их ДНК
- Владислава Грищенко ("Буча") задержали в сентябре 2019, его жену Инну Грищенко ("Пума") – в ноябре.
- Оба – волонтеры и ветераны добровольческих батальонов АТО.
- Подозревают их в попытке покушения на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.
- Владислав сейчас под стражей, Инну же отпустили под домашний арест.
- На взрывном устройстве полиция якобы нашла ДНК обоих Грищенко.
- Анализ ДНК сделали во время негласных следственных действий, защита видит здесь признаки подделки.
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Интересно, что именно якобы через семью Грищенко полиция вышла на вероятных причастных к убийству журналиста Павла Шеремета – волонтеров и ветеранов Кузьменко, Антоненко и Дугарь.
Грищенко сначала тоже якобы считали причастными, но в этом деле подозрение им так и не объявили. Все фигуранты, к слову, вину отрицают.