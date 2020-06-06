До ветеранки АТО Грищенко прийшла поліція, щоб силою взяти зразки ДНК
Поліція 5 червня прийшла додому до ветеранки АТО Інни Грищенко, що перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці здійснили обшук та примусово взяли у жінки зразки ДНК.
У ветеранки АТО Грищенко провели обшук
Грищенко раніше відмовлялася здавати ДНК добровільно, вочевидь, побоюючись фальсифікації результатів аналізу. Про це розповіли в "Українській правді" з посиланням на адвоката Віталія Ковальчука.
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Однак 5 червня поліція прийшла додому до Грищенко та взяла зразки ДНК примусово (судова ухвала на це отримана ще 7 квітня, а дозвіл на обшук – 7 травня).
Був обшук, шукали зразки ДНК Інни для проведення експертизи. Було примусове відібрання зразків ДНК в Інни,
– сказав Ковальчук.
При цьому правоохоронці вилучили зубні щітки, постільну білизну і "невідоме волосся". Адвокат додав, що поліцейські допустили "багато процесуальних порушень".
Коротко про справу Грищенків та навіщо поліції їхнє ДНК
- Владислава Грищенка ("Буча") затримали у вересні 2019, його дружину Інну Грищенко ("Пума") – у листопаді.
- Обоє – волонтери та ветерани добровольчих батальйонів АТО.
- Підозрюють їх у спробі замаху на вбивство бізнесмена з Івано-Франківщини Михайла Чекурака.
- Владислав зараз під вартою, Інну ж відпустили під домашній арешт.
- На вибуховому пристрої поліція начебто знайшли ДНК обох Грищенків.
- Аналіз ДНК зробили під час негласних слідчих дій, захист вбачає тут ознаки підробки.
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Цікаво, що саме начебто через Грищенків поліція вийшла на ймовірних причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета – волонтерів та ветеранів Кузьменко, Антоненка та Дугарь.
Грищенків спершу теж начебто вважали причетними, але у цій справі підозру їм так і не оголосили. Усі фігуранти, до слова, провину заперечують.