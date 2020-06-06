Поліція 5 червня прийшла додому до ветеранки АТО Інни Грищенко, що перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці здійснили обшук та примусово взяли у жінки зразки ДНК.

У ветеранки АТО Грищенко провели обшук

Грищенко раніше відмовлялася здавати ДНК добровільно, вочевидь, побоюючись фальсифікації результатів аналізу. Про це розповіли в "Українській правді" з посиланням на адвоката Віталія Ковальчука.

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Однак 5 червня поліція прийшла додому до Грищенко та взяла зразки ДНК примусово (судова ухвала на це отримана ще 7 квітня, а дозвіл на обшук – 7 травня).

Був обшук, шукали зразки ДНК Інни для проведення експертизи. Було примусове відібрання зразків ДНК в Інни,

– сказав Ковальчук.

При цьому правоохоронці вилучили зубні щітки, постільну білизну і "невідоме волосся". Адвокат додав, що поліцейські допустили "багато процесуальних порушень".

Коротко про справу Грищенків та навіщо поліції їхнє ДНК

Владислава Грищенка ("Буча") затримали у вересні 2019, його дружину Інну Грищенко ("Пума") – у листопаді.

у вересні 2019, його дружину Інну Грищенко ("Пума") – у листопаді. Обоє – волонтери та ветерани добровольчих батальйонів АТО.

Підозрюють їх у спробі замаху на вбивство бізнесмена з Івано-Франківщини Михайла Чекурака.

бізнесмена з Івано-Франківщини Михайла Чекурака. Владислав зараз під вартою, Інну ж відпустили під домашній арешт.

На вибуховому пристрої поліція начебто знайшли ДНК обох Грищенків.

обох Грищенків. Аналіз ДНК зробили під час негласних слідчих дій, захист вбачає тут ознаки підробки.

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Цікаво, що саме начебто через Грищенків поліція вийшла на ймовірних причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета – волонтерів та ветеранів Кузьменко, Антоненка та Дугарь.



Грищенків спершу теж начебто вважали причетними, але у цій справі підозру їм так і не оголосили. Усі фігуранти, до слова, провину заперечують.