"Не хватает пушечного мяса": в россии решили привлекать к войне даже преступников, – Данилов

Несмотря на то, что россия до сих пор не объявила мобилизацию, ее запустили скрыто – на войну вербуют даже преступников.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Очевидно, что российскому минобороны не хватает "пушечного мяса"

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Каким образом в россии устроили скрытую мобилизацию

российским контрактникам якобы увеличили выплаты за участие в войне и создают "добровольческие батальоны" с участием заключенных.

На россии запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны",

– отметил Данилов.

российские захватчики просто не могут себе позволить открыто объявить всеобщую мобилизацию по всей стране. А вот вербовать тех людей, которые находятся в местах лишения свободы – могут. По данным Данилова, те уже начали подписывать контракты.

Еще одна позорная страница в истории

Секретарь СНБО отметил, что это никак не поможет россии в войне против Украины, ведь свободную армию не победят рабы и преступники.

И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной россией, – привлечение к войне с Украиной заключенных, осужденных по уголовным статьям. Может ли победить свободных армия рабов и преступников,

– написал Алексей Данилов.

К слову, британская разведка сообщала, что российская армия сталкивается с проблемами морального и психологического состояния бойцов из-за отсутствия перерывов в активных боевых действиях – боевики просто истощены.

Кроме того, потери российской армии в войне только растут, если не объявят мобилизацию, воевать будет некому. По состоянию на 15 июля ВСУ ликвидировали не менее 38 тысяч оккупантов.

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