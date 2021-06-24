Да, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.

Кстати Аномальная жара: температура бьет рекорды, достигая + 35 градусов

Несмотря на это, жара не будет уменьшаться. На Западе температура днем достигнет +31... +35 градусов, ночью – +17... +22.



Штормовое предупреждение 25 июня / Фото Укргидрометцентра

Надолго ли задержатся грозы

В Укргидрометцентре прогнозируют грозы еще 26 июня. Кроме Запада, они придут на Север и Юг. Однако жара понемногу будет отступать. Например, в западных регионах обещают +25... +27.

Уже 27 июня дожди по всей Украине. Однако грозы пойдут в Центре, на Севере, Востоке и Юге. Зато 28 июня в западных областях снова прогнозируют солнце. Правда, жара будет значительно меньше.

Далее, 29 июня, дожди будут покидать территорию Украины. Немного моросить будет только на Востоке.