Так, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Оголосили 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

До речі Аномальна спека: температура б'є рекорди, сягаючи +35 градусів

Попри це, спека не меншатиме. На Заході температура вдень сягатиме +31...+35 градусів, вночі – +17...+22.



Штормове попередження 25 червня / Фото Укргідрометцентру

Чи надовго затримаються грози

В Укргідрометцентрі прогнозують грози ще 26 червня. Крім Заходу, вони насунуть на Північ та Південь. Однак спека потрохи відступатиме. Наприклад, у західних регіонах обіцяють +25...+27.

Вже 27 червня дощитиме по всій Україні. Однак грози підуть до Центру, Півночі, Сходу та Півдня. Натомість 28 червня у західних областях знову прогнозують сонце. Щоправда, спека буде значно меншою.

Далі, 29 червня, дощі покидатимуть територію України. Трішки мороситиме тільки на Сході.