К жителям освобожденных сел на Черниговщине доставили такую ожидаемую гумпомощь

В Черниговской области от оккупантов освободили села Ивановка и Ягодное. Туда наконец-то доставили гуманитарную помощь.

Оккупанты заминировали дорогу

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что 2 апреля жители освобожденных Ивановки и Ягодного получили гумпомощь.

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"Совместными усилиями Черниговской областной военной администрации и Черниговского областного совета сегодня гуманитарный груз доставлен в освобожденные Ивановку и Ягодное", – написал Чаус.

Он отметил, что в этих деревнях сложная ситуация. Сообщается, что путь в населенные пункты после побега российских военных заминирован.

Ситуация там особенно сложная, а путь в населенные пункты после бегства московитов полон взрывных "подарков". Груз сопровождала непосредственно председатель областного совета Елена Дмитренко,

– заявил Чаус.

В села Ивановка и Ягодное доставили гумпомощь / Фото с телеграма Чауса

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