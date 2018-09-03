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К 8,5 годам тюрьмы приговорили беженца за убийство школьницы в Германии

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Беженец вероятно из Афганистана
Беженец вероятно из Афганистана / Фото из открытых источников

В декабре 2017 года парень с помощью ножа убил 15-летнюю школьницу, с которой ранее дружил. Прокуроры предполагают, что парень родом из Афганистана.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

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Отмечается, что мотивом совершенного преступления была ревность после того, как девушка покинула обвиняемого. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступления обвиняемый предположительно был несовершеннолетним.

Когда парня задержали правоохранители, он заявил, что ему 15 лет, и что он прибыл в Германию как беженец и без сопровождения взрослых.

Во время расследования у правоохранителей возникли сомнения относительно возраста парня и поэтому было назначено специальную экспертизу.

Результат экспертизы показал, что на момент совершения преступления парню было от 17,5 до 20 лет. Во время судебного процесса он полностью раскаялся в содеянном.

Напомним, в немецком городе Хемниц, что на востоке страны неподалеку от границы с Чехией, произошли протесты праворадикалов, которые переросли в столкновения с полицией.

Теги: беженцы
Источник: 24 Канал
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