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      К адвокату Эмилю Курбединову не впустили его защитника: известна причина

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      Эмиль Курбединов
      Эмиль Курбединов / rbc.ua

      Оккупанты не пустили к арестованному накануне на 5 суток крымскому адвокату Эмилю Курбединову его защитника Эдема Семедляева.

      Об этом сообщает "Крымская Солидарность".

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      Объяснили это тем, что в выходные дни ни адвокатов, ни посетителей не пускают. С Курбединовым адвокату удалось поговорить только по телефону.

      Эмиль рассказал, что условия содержания удовлетворительные, попросил только передать ему воды и сигарет.

      Удалось поговорить с ним только по телефону. Чувствует себя нормально... Попросил только сигареты и чистую воду. Я ему сразу передал,
      – сообщил Семедляев.

      Эдем Семедляев планирует посетить задержанного в понедельник.

      В чем оккупационные власти обвиняют Эмиля Курбединова?
      Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Курбединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации – восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощения в нем исламской системы.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма заложники
      Источник: 24 канал
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