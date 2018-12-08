К адвокату Эмилю Курбединову не впустили его защитника: известна причина

Оккупанты не пустили к арестованному накануне на 5 суток крымскому адвокату Эмилю Курбединову его защитника Эдема Семедляева.

Об этом сообщает "Крымская Солидарность".

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Объяснили это тем, что в выходные дни ни адвокатов, ни посетителей не пускают. С Курбединовым адвокату удалось поговорить только по телефону.

Эмиль рассказал, что условия содержания удовлетворительные, попросил только передать ему воды и сигарет.

Удалось поговорить с ним только по телефону. Чувствует себя нормально... Попросил только сигареты и чистую воду. Я ему сразу передал,

– сообщил Семедляев.

Эдем Семедляев планирует посетить задержанного в понедельник.

В чем оккупационные власти обвиняют Эмиля Курбединова?

Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Курбединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации – восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощения в нем исламской системы.