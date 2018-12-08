17:56
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      До адвоката Еміля Курбедінова не впустили його захисника: відома причина

      67 Читать новость на русском
      Еміль Курбедінов
      Еміль Курбедінов / rbc.ua

      Окупанти не допустили до ув'язненого напередодні на 5 діб кримського адвоката Еміля Курбедінова його захисника Едема Семедляєва.

      Про це повідомляє "Кримська Солідарність".

      Читайте також: Чому міжнародний сервіс OpenStreetMap відрізав Крим від України: деталі гучного скандалу

      Пояснили це тим, що у вихідні дні ні адвокатів, ні відвідувачів не пускають. З Курбедіновим адвокату вдалося поговорити тільки телефоном.

      Еміль розповів, що умови утримання задовільні, попросив тільки передати йому води та цигарок.

      Вдалося поговорити з ним тільки телефоном. Почувається нормально... Попросив тільки сигарети і чисту воду. Я йому відразу передав,
      – повідомив Семедляєв.

      Едем Семедляєв планує відвідати затриманого у понеділок.

      У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Курбедінова?Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Еміля у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.

      Теги: Новини України Новини Криму Україна – Росія заручники
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      сьогодні , 17:31 Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      134
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Волонтери озвучили втрати ЗСУ на Донбасі з початку вересня
       25 вересня 2017 , 16:09
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Оглашены характеристики нового Toyota Land Cruiser
       23 серпня , 16:01
      Віце-президент Карпат пояснив, кого називає "вівцями" та кому належить клуб
       3 жовтня , 18:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук