До адвоката Еміля Курбедінова не впустили його захисника: відома причина

Окупанти не допустили до ув'язненого напередодні на 5 діб кримського адвоката Еміля Курбедінова його захисника Едема Семедляєва.

Про це повідомляє "Кримська Солідарність".

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Пояснили це тим, що у вихідні дні ні адвокатів, ні відвідувачів не пускають. З Курбедіновим адвокату вдалося поговорити тільки телефоном.

Еміль розповів, що умови утримання задовільні, попросив тільки передати йому води та цигарок.

Вдалося поговорити з ним тільки телефоном. Почувається нормально... Попросив тільки сигарети і чисту воду. Я йому відразу передав,

– повідомив Семедляєв.

Едем Семедляєв планує відвідати затриманого у понеділок.

У чому окупаційна влада звинувачує Еміля Курбедінова?Російська окупаційна влада звинувачує його за статтею пропаганди чи публічної демонстрації нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій. Все через пост Еміля у Facebook із зображенням форуму Хізб ут-Тахрір 2013 року в Сімферополі. Більше того, за цей пост Кубедінов уже відбув адміністративний арешт упродовж 10 днів у січні 2017. Хізб ут-Тахрір – організація, яка вважається терористичною лише у Росії і Казахстані. Відомо, що мета організації — відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави (халіфату) та втілення у ній ісламської системи.