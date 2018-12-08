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      Чому міжнародний сервіс OpenStreetMap відрізав Крим від України: деталі гучного скандалу

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      OpenStreetMap – це не комерційний картографічний інтернет-ресурс. Завдяки підтримці міжнародних грантів у ньому працює мережа волонтерів – близько мільйона. Їхніми картами користуються десятки всесвітньовідомих компаній та урядових організацій, до прикладу, Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times та ООН.

      Щодня на карти OpenStreetMap заходять до 10 мільйонів інтернет-користувачів.

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      "Це добротний картографічний ресурс, оскільки він має детальну і докладну географічну основу. Він набагато якісніший за своїм змістом, точністю, детальністю, ніж, до прикладу, Google Maps", – пояснив президент Української картографічної асоціації Ростислав Сосса.

      OpenStreetMap працює так – зареєстровані користувачі самостійно роблять картографічні правки, а у 2014 році за те, чий Крим, розпочалася картографічна війна. Лінія кордону змінювалася щодня, тоді редагування компанія обмежила, а півострів позначила як український, але з приміткою, що підконтрольний він РФ. Так було аж до вересня 2017 року, аж поки один з учасників OpenStreetMap Мартін Коппенхефер знову не зачепив цю тему. Його думка є вагомою, бо він один з перших волонтерів ресурсу.

      Це мала бути короткострокова історія. А тимчасові рамки, які ми зазначили, ймовірно, вже закінчуються. План OpenStreetMap Foundation чітко вказує, що нам робити зі спірними кордонами (оскільки ситуація, як мені здається, є значно стабільнішою, ніж дехто хотів би),
      – повідомив волонтер Мартін Коппехефер

      Після цього на OpenStreetMap з'являються обговорення щодо кордонів і приналежності Криму. Більшість учасників були за те, щоб не змінювати попередню версію, де український Крим позначено як окуповану територію.

      крим
      Карта з "російським" Кримом

      "Я вважаю, що настав час показати цю територію як частину Росії, а не України. Попри те, що я особисто вважаю цей контроль незаконним", – написав учасник OpenStreetMap Zverik.

      Подальше обговорення слід зупинити, оскільки це може спровокувати нову хвилю редакторських війн,
      – пояснив учасник OpenStreetMap Andygol.

      "Я не думаю, що попереднє рішення потребує перегляду. Ця тема є надзвичайно вибухонебезпечною", – зазначив учасник OpenStreetMap Kilkenni.

      У правилах OpenStreetMap є поняття "фактичний контроль", яке зобов'язує волонтерів позначати на мапі не юридичну приналежність, а фактичний контроль. Це стосується об'єктів нерухомості та територій. 15 листопада спираючись на це правило підрозділ Data Working Group приєднує Крим до Росії.

      OSM прагне лише показувати реальну ситуацію на місцях. Ми розуміємо, що ця тема чутлива, але ми спостерігаємо порозуміння в спільноті. І ми сподіваємось, що громада зберігатиме дух співпраці, а не конфлікт,
      – сказали у підрозділі Data Working Group.

      Data Working Group – це підрозділ OpenStreetMap на кшталт ради редакторів, яка обговорює спірні питання. Хто і як голосував стосовно Криму – не відомо, бо протокол закритий. На думку деяких волонтерів, на рішення міг вплинути росіянин Володимир Маршинін, який є одним із членів ради.

      карти крим
      Рада редакторів OpenStreetMap

      "Це величезний удар по репутації OpenStreetMap. Тепер усі опоненти OSM зможуть вказувати на рішення пальцем і казати – "OSM визнає анексію Криму". І виходить, що ми беремо участь у російському (керованому) проекті", – заявив волонтер OpenStreetMap Томас Страупіс.

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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