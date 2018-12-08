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      Почему международный сервис OpenStreetMap отрезал Крым от Украины: детали громкого скандала

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      OpenStreetMap – это не коммерческий картографический интернет-ресурс. Благодаря поддержке международных грантов в нем работает сеть волонтеров – около миллиона. Их картами пользуются десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, к примеру, Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и ООН.

      Ежедневно на карты OpenStreetMap заходят до 10 миллионов интернет-пользователей.

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      "Это добротный картографический ресурс, поскольку он имеет детальную и подробную географическую основу. Он гораздо качественнее по своему содержанию, точностью, детальностью, чем, к примеру, Google Maps", – пояснил президент Украинской картографической ассоциации Ростислав Сосса.

      OpenStreetMap работает так – зарегистрированные пользователи самостоятельно делают картографические правки, а в 2014 году за то, чей Крым, началась картографическая война. Линия границы менялась каждый день, тогда редактирование компания ограничила, а полуостров обозначила как украинский, но с примечанием, что он подконтролен РФ. Так было вплоть до сентября 2017 года, пока один из участников OpenStreetMap Мартин Коппенхефер снова не затронул эту тему. Его мнение является весомым, потому что он один из первых волонтеров ресурса.

      Это должна была быть краткосрочная история. А временные рамки, которые мы отметили, вероятно, уже заканчиваются. План OpenStreetMap Foundation четко указывает, что нам делать со спорными границами (поскольку ситуация, как мне кажется, намного стабильнее, чем кое-кто хотел бы),
      – сообщил волонтер Мартин Коппехефер

      После этого на OpenStreetMap появляются обсуждения относительно границ и принадлежности Крыма. Большинство участников были за то, чтобы не изменять предыдущую версию, где украинский Крым обозначен как оккупированная территория.

      крим

      Карта с "российским" Крымом

      "Я считаю, что пришло время показать эту территорию как часть России, а не Украины. Несмотря на то, что я лично считаю этот контроль незаконным", – написал участник OpenStreetMap Zverik.

      Дальнейшее обсуждение следует остановить, поскольку это может спровоцировать новую волну редакторских войн,
      – пояснил участник OpenStreetMap Andygol.

      "Я не думаю, что прежнее решение нуждается в пересмотре. Эта тема является чрезвычайно взрывоопасной", – отметил участник OpenStreetMap Kilkenni.

      В правилах OpenStreetMap есть понятие "фактический контроль", которое обязывает волонтеров обозначать на карте не юридическую принадлежность, а фактический контроль. Это касается объектов недвижимости и территорий. 15 ноября опираясь на это правило подразделение Data Working Group присоединяет Крым к России.

      OSM стремится лишь показывать реальную ситуацию на местах. Мы понимаем, что эта тема чувствительная, но мы наблюдаем согласия в сообществе. И мы надеемся, что сообщество сохранит дух сотрудничества, а не конфликт,
      – сказали в подразделении Data Working Group.

      Data Working Group – это подразделение OpenStreetMap вроде совета редакторов, которое обсуждает спорные вопросы. Кто и как голосовал по Крыму – не известно, потому что протокол закрыт. По мнению некоторых волонтеров, на решение мог повлиять россиянин Владимир Маршинин, который является одним из членов Совета.

      карти крим

      Совет редакторов OpenStreetMap

      "Это огромный удар по репутации OpenStreetMap. Теперь все оппоненты OSM смогут указывать на решение пальцем и говорить – "OSM признает аннексию Крыма". И получается, что мы участвуем в российском (управляемом) проекте", – заявил волонтер OpenStreetMap Томас Страупис.

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

      Теги: Новости России Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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