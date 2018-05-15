К чему может привести пауза в российско-американских переговорах

После январской встречи между помощником российского президента Владиславом Сурковым и спецпредставителем США Куртом Волкером, во время которой обсуждался вопрос реинтеграции Донбасса и введение миротворцев, нет никакой конкретики.

"Серый кардинал Кремля" и "архитектор войны на Донбассе" такими эпитетами, как правило представляют Владислава Суркова. Это он координирует террористические группировки на оккупированном Донбассе из Москвы еще со времени начала войны на Востоке Украины. Но после очередного переизбрания Путина свой пост он потеряет.

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Именно Сурков напрямую вел переговоры со спецпредставителем США в отношении Донбасса Куртом Волкером. Правда, видимого влияния на поведение марионеток Москвы – не было. Но по крайней мере это было площадкой для прямых переговоров РФ и США, где Кремлю напоминали о позиции цивилизованного мира.

Я считаю, что важно держать открытыми двери для решения конфликта. Пока Россия решила не идти сквозь эти двери. Как только Россия будет готова об этом поговорить, мы готовы встретиться. И с господином Сурковым, с которым я виделся много раз, или с тем, кого Россия решит назначить,

– отметил спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

В российском МИД на днях заявили, что встречи относительно Донбасса на паузе. Без объяснения причин. Эксперт рассказал, что стратегических изменений в российской политике не произошло. Там до сих пор верят, что смогут вернуть Украину в свою орбиту. И пауза в переговорах – очередной шаг для долгой игры.

"Не исключено, что конфликт на Донбассе постараются как-то заморозить, поскольку традиционно, если Российская Федерация либо Советский Союз не были мощными, то есть не могли влиять и контролировать непосредственно территорию, они создавали такие огни опасности или замороженные конфликты", – рассказал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара.

Экс-чиновник Пентагона Майкл Карпентер считает, что Москва продолжает гнуть свою линию, несмотря на болезненные санкции и международную изоляцию. Поэтому фамилия переговорщика большого значения не имеет.

Не то, чтобы Сурков имел полномочия делать уступки в переговорах с Волкером, поэтому я не уверен, действительно ли это много значит для Украины. Сурков никогда не имел полномочий указывать ФСБ, или ГРУ, что им делать на месте на Донбассе, поэтому он лишь притворялся, когда вел переговоры,

– добавил Майкл Карпентер.

Несмотря на усилия на дипломатическом уровне – фактического продвижения в остановке кровопролития нет.