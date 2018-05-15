До чого може призвести пауза у російсько-американських перемовинах

Після січневої зустрічі між помічником російського президента Владиславом Сурковим та спецпредставником США Куртом Волкером під час якої обговорювалось питання реінтеграції Донбасу і введення миротворців, немає жодної конкретики.

"Сірий кардинал Кремля" і "архітектор війни на Донбасі" такими епітетами, як правило представляють Владислава Суркова. Це він координує терористичні угруповання на окупованому Донбасі з Москви ще з часу початку війни на Сході України. Та після чергового переобрання Путіна свою посаду він втратить.

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Саме Сурков напряму вів перемовини із спецпредставником США щодо Донбасу Куртом Волкером. Щоправда, видимого впливу на поведінку маріонеток Москви – не мало. Та принаймні це було майданчиком для прямих переговорів РФ та США, де Кремлю нагадували про позицію цивілізованого світу.

Я вважаю, що важливо тримати відкритими двері для розв'язання конфлікту. Поки Росія вирішила не йти крізь ці двері. Щойно Росія буде готова про це поговорити, ми готові зустрітися. І з паном Сурковим, з яким я бачився багато разів або з тим, кого Росія вирішить призначити,

– зазначив спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

У російському МЗС днями заявили, що зустрічі щодо Донбасу на паузі. Без пояснення причин. Експерт розповів, що стратегічних змін у російській політиці не відбулося. Там досі вірять, що зможуть повернути Україну в свою орбіту. І пауза в перемовинах – черговий крок для довгої гри.

"Не виключено, що конфлікт на Донбасі намагатимуться якось заморозити, оскільки традиційно, якщо Російська Федерація або Радянський Союз не були потужними, тобто не могли впливати і контролювати безпосередньо територію, вони створювали такі вогні небезпеки або заморожені конфлікти", – розповів експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара.

Екс-посадовець Пентагону Майкл Карпентер вважає, що Москва продовжує гнути свою лінію, попри болючі санкції і міжнародну ізоляцію. Тому прізвище перемовника великого значення не має.

Не те, щоб Сурков мав повноваження робити поступки в переговорах з Волкером, тому я не певний, чи справді це багато означає для України. Сурков ніколи не мав повноважень вказувати ФСБ, чи ГРУ, що їм робити на місці на Донбасі, тому він лише прикидався, коли вів переговори,

– додав Майкл Карпентер.

Попри зусилля на дипломатичному рівні – фактичного просування у зупиненні кровопролиття немає.