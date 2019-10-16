К концу недели в Смеле решат проблему с отоплением, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство и местные органы решили вопрос о начале отопительного сезона в городе Смела, на Черкасщине.

Премьер-министр убежден, что у жителей Смелы уже нет оснований для беспокойства относительно отопительного сезона.

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Критической ситуации в Смеле уже нет,

– заверил Гончарук.

Глава правительства также напомнил, что в каждом конкретном случае решение о начале отопительного сезона принимают местные органы. Он также добавил, что поскольку сейчас средняя темперартура воздуха в Украине не опускается ниже +8, отопления могут не включать.

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Какие проблемы были с отоплением в Смеле в 2018 году?

Город находился без тепла до ноября, хотя отопительный сезон обычно стартует 15 октября. Поэтому 13 ноября в Смеле объявили чрезвычайное положение. Из-за отсутствия тепла местные жители перекрыли трассы на выезде из города.

Поставку тепла в Смеле задерживают уже 3 года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора с частной компанией "Смела Энергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию. В "Нафтогазе" причиной отсутствия отопления в Смеле в 2018 году назвали "бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца".

Когда начинается отопительный сезон?

Отопительный сезон в Украине обычно начинается 15 октября. Однако, в помещение тепло подают при условии, что в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов. Но в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда и где включать отопление.



Так, в большинстве городов Украины уже начали отапливать объекты социальной сферы. Неотапливаемые сады и школы остались только в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.