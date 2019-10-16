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      До кінця тижня у Смілі вирішать проблему з опаленням, – Гончарук

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      Прем'єр просить жителів Сміли не хвилюватись щодо початку опалювального сезону
      Прем'єр просить жителів Сміли не хвилюватись щодо початку опалювального сезону / wikimedia

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд і місцеві органи вирішили питання щодо початку опалювального сезону у місті Сміла, що на Черкащині.

      Прем'єр-міністр переконаний, що у мешканців Сміли вже немає підстав для хвилювання щодо опалювального сезону.

      Важливо: У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон

      Критичної ситуації у Смілі вже немає,
      – запевнив Гончарук.

      Глава уряду також нагадав, що у кожному конкретному випадку рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи. Він також додав, що оскільки зараз середня темперартура повітря в Україні не опускається нижче +8, опалення можуть не включати.

      Актуально: Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує складно, – Гончарук

      Які проблеми були з опаленням у Смілі у 2018 році?

      Місто перебувало без тепла до листопада, хоча опалювальний сезон зазвичай стартує 15 жовтня. Тож 13 листопада у Смілі оголосили надзвичайний стан. Через відсутність тепла місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста.

      Постачання тепла у Смілі затримують уже 3 роки поспіль. Проблеми виникли після розірвання договору з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству. У "Нафтогазі" причиною відсутності опалення у Смілі у 2018 році назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

      Коли починається опалювальний сезон?Опалювальний сезон в Україні зазвичай розпочинається 15 жовтня. Проте, у помешкання тепло подають за умови, що протягом трьох днів середньодобова температура опускається нижче +8 градусів. Але у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли і де вмикати опалення.

      Так, у більшості міст України вже почали опалювати об'єкти соціальної сфери. Неопаленими садочки і школи залишилися лише у Чернівецькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Опалювальний сезон Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини Черкас
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