14:45
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

К контрольным пунктам "Каланчак" и "Чаплинка" выехала передвижная лаборатория

11 Читати новину українською

К контрольным пунктам Херсонщины "Каланчак" и "Чаплинка" отправилась военная передвижная лаборатория из Мариуполя. Ее возможности позволяют исследовать, какие химические соединения находятся и в какой концентрации в почве и воздухе на территории загрязненной заводом "Титан".

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка.

Читайте также: Химвыброс в Армянске: На Херсонщине отравились 37 пограничников

Она сообщила о том, что во время экстренного совещания председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гардеев объявил новую версию экологической катастрофы в Крыму. Он уточнил, что рассматривается версия об учениях российских военных, которые из оружия могли попасть по территории завода "Титан".

По его словам, из-за повреждения завода и произошел такой выброс. Гардеев аргументирует это тем, что выбросы были и раньше, однако в таких масштабах, чтобы кислотные следы были повсюду – впервые.

Отмечается, что в пятницу, 7 сентября, в 15 часов будет отправлена первая партия детей из семи населенных пунктов, которые граничат с КПП и заводом "Титан". Первым населенным пунктом будет Преображенка. Жалоб сейчас у детей нет, однако власть работает на упреждение.

Напомним, в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.

В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 августа российские власти оккупированного полуострова приняла решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Экология Чрезвычайное происшествие Химвыброс в Армянске Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Сколько для Украины стоит война в Донбассе: потрясающие цифры
 1 июня 2017 , 15:14
В ближайшее время пожарная инспекция будет ликвидироваан, – Деева
 18 февраля 2017 , 20:16
Нападающий сборной Украины сменит клуб из Испании на США
 3 мая 2017 , 13:34
Мариуполь не видит оснований для переноса матча против Динамо в другой город и приглашает Игоря Суркиса убедиться в этом
 25 июля 2017 , 16:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук