К контрольным пунктам "Каланчак" и "Чаплинка" выехала передвижная лаборатория

К контрольным пунктам Херсонщины "Каланчак" и "Чаплинка" отправилась военная передвижная лаборатория из Мариуполя. Ее возможности позволяют исследовать, какие химические соединения находятся и в какой концентрации в почве и воздухе на территории загрязненной заводом "Титан".

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка.

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Она сообщила о том, что во время экстренного совещания председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гардеев объявил новую версию экологической катастрофы в Крыму. Он уточнил, что рассматривается версия об учениях российских военных, которые из оружия могли попасть по территории завода "Титан".

По его словам, из-за повреждения завода и произошел такой выброс. Гардеев аргументирует это тем, что выбросы были и раньше, однако в таких масштабах, чтобы кислотные следы были повсюду – впервые.

Отмечается, что в пятницу, 7 сентября, в 15 часов будет отправлена первая партия детей из семи населенных пунктов, которые граничат с КПП и заводом "Титан". Первым населенным пунктом будет Преображенка. Жалоб сейчас у детей нет, однако власть работает на упреждение.

Напомним, в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.

В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 августа российские власти оккупированного полуострова приняла решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.