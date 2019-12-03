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      К курортному сезону в Закарпатье направили нацгвардийцев и спецтехнику: фото

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      Нацгвардия начала патрулирование в курортных регионах Закарпатья / mvs.gov.ua

      Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Закарпатской области. Первоочередной целью их деятельности будет повышение уровня безопасности отдыхающих во время курортного сезона в горных регионах.

      Нацгвардийцы уже начали патрулирование в Виноградовском районе Закарпатской области, сообщает Министерство внутренних дел.

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      Всего к патрулированию в этом регионе привлечено 60 военнослужащих. Нацгвардийцы горно-патрульной роты будут следить за общественным порядком как в самом городе, так и в горной местности района днем ​​и ночью.

      Для выполнения задач по охране общественного порядка в труднодоступных горных районах военным предоставлено специальную технику:

      • квадроциклы;
      • снегоходы;
      • лыжи;
      • горное снаряжение.

      Нацгвардийцы также будут использовать тепловизоры и приборы ночного видения. Для быстрого реагирования в экстренных ситуациях в состав мобильного резерва привлечено спецназовцев и вертолет.


      В общем к патрулированию привлечены около 60 военных Нацгвардии

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Отдых Нацгвардія
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