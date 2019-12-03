К курортному сезону в Закарпатье направили нацгвардийцев и спецтехнику: фото
Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Закарпатской области. Первоочередной целью их деятельности будет повышение уровня безопасности отдыхающих во время курортного сезона в горных регионах.
Нацгвардийцы уже начали патрулирование в Виноградовском районе Закарпатской области, сообщает Министерство внутренних дел.
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Всего к патрулированию в этом регионе привлечено 60 военнослужащих. Нацгвардийцы горно-патрульной роты будут следить за общественным порядком как в самом городе, так и в горной местности района днем и ночью.
Для выполнения задач по охране общественного порядка в труднодоступных горных районах военным предоставлено специальную технику:
- квадроциклы;
- снегоходы;
- лыжи;
- горное снаряжение.
Нацгвардийцы также будут использовать тепловизоры и приборы ночного видения. Для быстрого реагирования в экстренных ситуациях в состав мобильного резерва привлечено спецназовцев и вертолет.
В общем к патрулированию привлечены около 60 военных Нацгвардии