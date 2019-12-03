К курортному сезону в Закарпатье направили нацгвардийцев и спецтехнику: фото

Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Закарпатской области. Первоочередной целью их деятельности будет повышение уровня безопасности отдыхающих во время курортного сезона в горных регионах.

Нацгвардийцы уже начали патрулирование в Виноградовском районе Закарпатской области, сообщает Министерство внутренних дел .

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Всего к патрулированию в этом регионе привлечено 60 военнослужащих. Нацгвардийцы горно-патрульной роты будут следить за общественным порядком как в самом городе, так и в горной местности района днем ​​и ночью.

Для выполнения задач по охране общественного порядка в труднодоступных горных районах военным предоставлено специальную технику:

квадроциклы;

снегоходы;

лыжи;

горное снаряжение.

Нацгвардийцы также будут использовать тепловизоры и приборы ночного видения. Для быстрого реагирования в экстренных ситуациях в состав мобильного резерва привлечено спецназовцев и вертолет.