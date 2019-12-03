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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      До курортного сезону на Закарпаття направили нацгвардійців та спецтехніку: фото

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      Нацгвардія розпочала патрулювання у курортних регіонах Закарпаття / mvs.gov.ua

      Мобільний резерв Національної гвардії України приступив до патрулювання у Закарпатській області. Першочерговою метою їх діяльності буде підвищення рівня безпеки відпочивальників під час курортного сезону у гірських регіонах.

      Нацгвардійці вже розпочали патрулювання у Виноградівському районі Закарпатської області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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      Загалом до патрулювання у цьому регіоні залучено 60 військовослужбовців. Нацгвардійці гірсько-патрульної роти слідкуватимуть за громадським порядком як у самому місті, так і у гірській місцевості району вдень і вночі.

      Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військовим надано спеціальну техніку:

      • квадроцикли;
      • снігоходи;
      • лижі;
      • гірське спорядження.

      Нацгвардійці також використовуватимуть тепловізори та прилади нічного бачення. Для швидкого реагування в екстрених ситуаціях до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців та вертоліт.


      Загалом до патрулювання залучено близько 60 військових Нацгвардії

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Нацгвардія Відпочинок Новини Закарпаття
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