До курортного сезону на Закарпаття направили нацгвардійців та спецтехніку: фото

Мобільний резерв Національної гвардії України приступив до патрулювання у Закарпатській області. Першочерговою метою їх діяльності буде підвищення рівня безпеки відпочивальників під час курортного сезону у гірських регіонах.

Нацгвардійці вже розпочали патрулювання у Виноградівському районі Закарпатської області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Цікаво: Українські правоохоронці допомагатимуть Ізраїлю боротися з нелегалами

Загалом до патрулювання у цьому регіоні залучено 60 військовослужбовців. Нацгвардійці гірсько-патрульної роти слідкуватимуть за громадським порядком як у самому місті, так і у гірській місцевості району вдень і вночі.

Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військовим надано спеціальну техніку:

квадроцикли;

снігоходи;

лижі;

гірське спорядження.

Нацгвардійці також використовуватимуть тепловізори та прилади нічного бачення. Для швидкого реагування в екстрених ситуаціях до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців та вертоліт.



Загалом до патрулювання залучено близько 60 військових Нацгвардії