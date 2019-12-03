До курортного сезону на Закарпаття направили нацгвардійців та спецтехніку: фото
Мобільний резерв Національної гвардії України приступив до патрулювання у Закарпатській області. Першочерговою метою їх діяльності буде підвищення рівня безпеки відпочивальників під час курортного сезону у гірських регіонах.
Нацгвардійці вже розпочали патрулювання у Виноградівському районі Закарпатської області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
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Загалом до патрулювання у цьому регіоні залучено 60 військовослужбовців. Нацгвардійці гірсько-патрульної роти слідкуватимуть за громадським порядком як у самому місті, так і у гірській місцевості району вдень і вночі.
Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військовим надано спеціальну техніку:
- квадроцикли;
- снігоходи;
- лижі;
- гірське спорядження.
Нацгвардійці також використовуватимуть тепловізори та прилади нічного бачення. Для швидкого реагування в екстрених ситуаціях до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців та вертоліт.
Загалом до патрулювання залучено близько 60 військових Нацгвардії