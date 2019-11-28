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      Українські правоохоронці допомагатимуть Ізраїлю боротися з нелегалами

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      МВС України та Ізраїлю домовилися про протидію незаконній трудовій міграції / фото: МВС

      Міністерства внутрішніх справ України та Ізраїлю домовилися про створення спільної поліцейської групи для протидії нелегальному працевлаштуванню українців в Ізраїлі.

      Крім того, держави домовилися покращити умови перетину кордону та проходження міграційного та прикордонного контролю громадянами, повідомляє МВС України.

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      Спільна робоча група буде поділена на дві підгрупи:

      • Група прикордонників:
        прикордонники кожної з двох держав зможуть фізично бути присутніми при перетині кордону громадянами в аеропортах іншої держави; вони не зможуть впливати на ухвалення рішень, але матимуть змогу обмінюватися досвідом з іноземними колегами.
      • Група поліцейських:
        спільну групу буде створено з поліцейських обох держав для того, щоб нівелювати будь-які канали нелегального рекрутингу громадян, які їдуть в Ізраїль для нелегального працевлаштування.

      Ми сьогодні дійшли згоди, що необхідно розширювати нормативно-правову базу угоди про працевлаштування у будівельній сфері і підписувати інший імплементаційний протокол, який би стосувався сфер, які є популярними серед наших громадян – сфери послуг, туризму тощо. Будемо працювати в цьому напрямку,
      – підкреслила заступниця глави МВС України Тетяна Ковальчук.

      Вона наголосила, що Україні та Ізраїль зацікавлені в тому, щоб послуги з працевлаштування були обмежені компаніями, яки мають виключно державні ліцензії.

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      Зі свого боку міністр внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері зазначив, що його держава зацікавлена у теплих відносинах з Україною, зокрема в питаннях економічного співробітництва та зростанні туристичного потоку.

      "Ми вже почали вживати заходів по врегулюванню та превенції нелегального рекрутингу всередині Ізраїлю і важливо, що ми досягли згоди по створенню спільної поліцейської групи", – заявив Дері.


      Тетяна Ковальчук і Аріє Бері (зліва)

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Новини Ізраїля Заробітчани Іммігранти Поліція Держприкордонслужба
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