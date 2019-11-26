Україна та Ізраїль розпочали перші за 20 років спільні наукові проєкти
Українські на ізраїльскі вчені починають спільні дослідження у наукових проєктах. Востаннє Україна співпрацювала з Ізраїлем в науковій сфері ще в 1999 році. Анонсовано 2 проєкти в галузі фізики, а 2 стосуватимуться спільної спадщини.
Проєкти затвердили під час першого засідання спільного українсько-ізраїльського Комітету з питань науково-технологічного співробітництва, пише пресслужба МОН.
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Для нас сьогодні є дуже важливим відновлення двосторонньої наукової співпраці з Ізраїлем... До того, за понад 10 років активної взаємодії, наші науковці разом впровадили 29 проєктів. Зараз ми починаємо співпрацю з нової сторінки. Наразі на ній уже будуть "написані" 4 спільних проєкти,
– розповів заступник міністра освіти України Юрій Полюхович.
Конкурс на подачу проєктів оголосили 1 листопада 2018 року. Загалом в Україні та Ізраїлі подали 15 пропозицій різні наукові установи. Спільні проєкти розраховані на 2 роки.
Спільної наукової роботи не проводили вже 20 років / фото: МОН
Які університети від України візьмуть участь в дослідженнях?
- Харківський політехнічний інститут;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова (Київ);
- Український державний хіміко-технологічний університет (Дніпро).
Окрім спільної роботи сторони домовились про проведення наступного комітету в Єрусалимі у 2021 році. Саме там мають визначити переможців наступного конкурсу.
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Які конкретно проєкти планують реалізувати?
- контакти єврейських та неєврейських студентів в імперському університеті Харкова, 1805-1862 (від України участь бере Харків);
- нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими звуковими ландшафтами (від України участь візьме Львів);
- термоелектричні властивості та квантові ефекти Холла в топологічних ізоляторах (Від України дослідженням займуться в Києві);
- мережева термодинаміка як ефективний спосіб для дослідження електродних матеріалів для високоенергоємних літій-іонних джерел струму і наступної оптимізації їх характеристик (Дніпро).