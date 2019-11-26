Украина и Израиль начали первые за 20 лет совместные научные проекты: фото
Украинские и израильские ученые начинают совместные исследования в научных проектах. Последний раз Украина сотрудничала с Израилем в научной сфере еще в 1999 году. Анонсированы 2 проекта в области физики, а 2 будут касаться общего наследия.
Проекты утвердили во время первого заседания совместного украинско-израильского Комитета по вопросам научно-технологического сотрудничества, пишет пресс-служба МОН.
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Для нас сегодня очень важным является возобновление двустороннего научного сотрудничества с Израилем... До того, за более чем 10 лет активного взаимодействия, наши ученые вместе внедрили 29 проектов. Сейчас мы начинаем сотрудничество с новой страницы. Сейчас на ней уже будут "написаны" 4 совместных проекта,
– рассказал заместитель министра образования Украины Юрий Полюхович.
Конкурс на подачу проектов объявили 1 ноября 2018 года. В целом в Украине и Израиле подали 15 предложений различные научные учреждения. Совместные проекты рассчитаны на 2 года.
Совместные научные работы не проводили уже 20 лет / фото: МОН
Какие университеты от Украины примут участие в исследованиях?
- Харьковский политехнический институт;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Институт теоретической физики имени Боголюбова (Киев);
- Украинский государственный химико-технологический университет (Днепр).
Кроме совместной работы стороны договорились о проведении следующего комитета в Иерусалиме в 2021 году. Именно там должны определить победителей следующего конкурса.
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Какие конкретно объекты планируют реализовать?
- контакты еврейских и нееврейских студентов в имперском университете Харькова, 1805-1862 (от Украины участвует Харьков);
- нигун хасидов на Правобережной Украине и Восточной Галичине: между удельными и наплывочными звуковыми ландшафтами (от Украины участие примет Львов);
- термоэлектрические свойства и квантовые эффекты Холла в топологических изоляторах (От Украины исследованием займутся в Киеве);
- сетевая термодинамика как эффективный способ для исследования электродных материалов для високоэнергоемких литий-ионных источников тока и последующей оптимизации их характеристик (Днепр).