Біньямін Нетаньяху в Києві: якими будуть наслідки візиту прем’єра Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Чого очікували від цієї зустрічі та чим вона завершиться – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Біньямін Нетаньяху вперше за багато років прибув з офіційним візитом до Києва, відтак багато хто вважав, що це означатиме щось особливе для обох країн. Чи дійсно це так – давайте розбирати разом.

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Хто такий Біньямін Нетаньяху?

Ізраїльський політик, прем'єр-міністр Ізраїлю. Раніше був прем'єр-міністром країни з 1996 по 1999 роки. Також очолював інші міністерства у декількох урядах — був міністром юстиції, фінансів, іноземних справ.



Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху / фото Офісу Президента України

Нетаньяху народився у 1949 році у Тель-Авіві у родині професора історії. Дитинство провів в Єрусалимі. Школу закінчив у США. До Ізраїлю повернувся у 1967 році. Мобілізувався у ЦАХАЛ, де працював в спецназі Генштабу. Має науковий ступінь бакалавра архітектури і ступінь магістра менеджменту, отриману у Масачусетському технологічному інституті. У Гарвардському університеті Нетаньяху вивчав політологію. Як громадський активіст багато працював у сфері боротьби з тероризмом.

У 1988 році Нетаньяху був обраний депутатом Кнесету. У 1996 році став прем'єр-міністром Ізраїля. Як пише прес-служба ізраїльського МЗС, за час його прем’єрства, кількість терактів у країні різко скоротилась. В уряді Аріеля Шарона у 2002 році виконував обов'язки міністра закордонних справ, а в 2003 році був призначений міністром фінансів. В результаті розпочатих ним реформ, річне зростання валового національного продукту Ізраїлю збільшилось з 1% в 2001-2002 роках до 4,2% у 2004 році.

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Після кількарічного керування парламентською опозицією Нетаньяху повернувся на пост прем'єр-міністра Ізраїлю у 2009 році. Цю посаду він займає й досі.



Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху із Зеленським / фото Офісу Президента України

Чому стільки уваги приділяють його приїзду?

Тому що це – його перший візит за 20 років. За цей час в Україні із візитами бували президенти Ізраїлю – і Шимон Перес, і Реувен Рівлін. Але саме Нетаньяху, якого вважають одним із небагатьох важковаговиків світової політики, був у Києві 20 років тому під час своєї першої прем’єрської каденції. Тоді його в Києві приймав президент Леонід Кучма. Відтак цей візит дійсно виглядає чимось особливим.

Дивіться відео візиту в Київ прем’єр-міністра Ізраїлю:

ЗМІ обох країн робили багато прогнозів щодо того, чому Нетаньяху їде в Україну та чим цей візит може завершитись. Сам він пояснив, що буде "обговорювати з президентом України завершення створення Зони вільної торгівлі, це близько до реалізації, договір про пенсії та цілу низку інших тем, які ще більше зміцнять чудові зв’язки між нашими країнами".

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Багато хто припускав, що насправді ізраїльський прем’єр має на меті зберегти владу та свої позиції у майбутній коаліції, відтак цей візит тісно пов'язаний із виборами в Ізраїлі.

Враховуючи, що 17 вересня в Ізраїлі відбудуться позачергові парламентські вибори, експерти висловлюють думку, відвідини Києва мають на меті насамперед отримання голосів "української вулиці", як називають на Землі Обітованій ізраїльтян-вихідців з України, яких нараховується, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1 мільйона. Для Ізраїлю ця цифра означає "багато",

– пояснив в одному зі свої блогів дипломат, директор Дипломатичної академії Сергій Корсунський.

Крім того, на думку Корсунського, Нетаньяху точно зацікавився феноменом перемоги Зеленського на президентських виборах та успіхом його політичної сили на парламентських виборах, і вирішив особисто подивитись, що такого особливого являє собою український президент як політик.

Також багато хто припускав, що на зустрічі сторони обговорять імовірність посередництва Ізраїлю у конфлікті між Росією та Україною, а також перенесення посольства України з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про що насправді говорили Нетаньяху і Зеленський?

Про партнерство держав. Після тригодинної бесіди сторони підписали двосторонні документи за участі послів. Зокрема, було підписано угоди про співпрацю у сферах спорту, освіти та сільського господарства. Також підписано угоду про вивчення івриту в українських школах та української мови – в ізраїльських.

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Спільний брифінг Зеленського та Нетаньяху: дивіться відео

На спільному брифінгу Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньяху озвучили теми та домовленості, які обговорювалися під час зустрічі:

торговельно-економічні відносини між державами;

розширення угоди про зону вільної торгівлі;

вирішення проблеми із в'їздом українців на територію Ізраїлю. Зеленський та Нетаньяху домовилися вирішити проблему з відмовами українцям у візах до Ізраїлю ;

Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу;

Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим;

сторони обговорили домовленість про відкриття у Києві та Єрусалимі центрів високотехнологічного розвитку.



Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху / фото Офісу Президента України

Про безпекову складову стосунків України та Ізраїлю, якщо і говорили, то не на публіку. Що, до речі, було цілком очікувано. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос ще до початку візиту Нетаньяху зазначав, що цей прогноз є, м’яко кажучи, дещо перебільшеним. По-перше Нетаньяху має багато своїх територіальних проблем, і він не буде втручатись у конфлікт між державами, у якому Ізраїль інтересів не має. По-друге, сам ізраїльський прем’єр пояснював, що не достатньо розбирається у наших проблемах, аби братися за посередництво.

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Крім того, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса зазначив, що від кількості посередників у вирішенні питання російської агресії проти України нічого не залежить.

Питання не в тому, що у нас погані посередники. Вони у нас є – це Франція і Німеччина. І я вважаю, що вони добре роблять свою справу. Переговори призупинені, бо жодна зі сторін не виходить зі своїми пропозиціями, особливо Україна. Ми за 5 років нічого путнього не запропонували для врегулювання ситуації на Донбасі. Єдина ініціатива, яка була підхоплена Україною – це питання розміщення миротворчого контингенту, але це питання швидко припинили обговорювати,

– сказав він.

Питання перенесення посольства України з Тель-Авіва до Єрусалима публічно також не піднімалось цілком очікувано. Україна має дотримуватися норм міжнародного права, згідно з якими столицею Ізраїлю є Тель-Авів, а не Єрусалим. Перенесення посольства буде означати, що Київ визнає столицею саме Єрусалим. Таку позицію, на відміну від США, не підтримують у Європейському Союзі. Відтак прийняти таке рішення гарантувало би Україні чимало непорозумінь із європейськими партнерами, які такого кроку не оцінили би.

Крім того, під час зустрічі у Києві лідери також обговорили численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю. Зеленський та Нетаньяху домовилися вирішити проблему з відмовами українцям у візах до Ізраїлю. Сторони домовилися найближчим часом вирішити це питання.

Які наслідки матиме цей візит?

Україна та Ізраїль залишаються партнерами. Тут нічого не зміниться. Експерт Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька зазначила 24 каналу, що серйозних наслідків не буде, оскільки візит більше символічний.

"На рівні української політичної еліти, не виключено, вдасться досягти перемир’я між, умовно кажучи, групами Порошенка і Коломойського. Не забуваймо, що Україна веде військову операцію на Донбасі, а поставки летальної зброї з Ізраїлю менш травматичні для соціуму, ніж безпосередньо зі США. Тобто, там є бізнес-інтереси на мільярди доларів США, котрі, звісно, варто обговорити. Але конкретних домовленостей не варто очікувати", – пояснила вона.

Зона вільної торгівлі між країнами – це важливо. Річний товарообіг становить 1,34 мільярда доларів. Переважно це зерно, феросплави, продукція хімічної промисловості. Переговори щодо ЗВТ з Ізраїлем були активізовані в 2015 році. Лише в 2017 році пройшли 11 раундів перемовин з цієї теми. В липні 2019 угода була ратифікована українським парламентом.



Зустріч прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньяху / фото Офісу Президента України

Сьогодні країни домовились про розширення угоди і на сферу послуг. Президент України наголосив, що найближчі 5 років Україна стрімко зростатиме, для чого їй потрібні інвестиції та технології. Відтак він запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україні. Що також дуже важливо, у зв'язку із дедалі більш потужним зростанням ролі галузі ІТ.

Крім того, президент України наголосив, що наша країна розвиватиметься у сферах безпеки та оборони за прикладом Ізраїлю, зайвий раз нагадавши свою ж тезу про те, що українці "повинні стати ізраїльтянами для захисту нашої землі".

Чи дійсно Україна може бути як Ізраїль?

Може, але не варто. Куса нагадав, що, по-перше, Ізраїль має суттєву підтримку, у тому числі – і фінансову, США і багатьох країн Західної Європи, зокрема Великобританії. Україна такої підтримки поки що не отримує.

Давайте тоді говорити до кінця – якщо бути як Ізраїль, то ми повинні порушувати міжнародне право, бути максимально цинічними і переслідувати тільки власні інтереси. Навіть якщо десь я з цим і згоден, з огляду на сьогоднішній стан України, ми сьогодні є головними бенефіціарами системи міжнародного права. Уся зовнішня політика України будується на міжнародному праві,

– наголосив він.

Якщо ж Україна вирішить в усьому бути як Ізраїль, то вибратися з ситуації перманентної війни, коли внутрішня легітимність політиків прямо залежить від конфліктів з сусідами, буде практично неможливо. Це – не той варіант розвитку, який нам потрібен.