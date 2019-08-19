Биньямин Нетаньяху в Киеве: какими будут последствия визита премьера Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Чего ожидали от этой встречи и чем она завершится – выясняли журналисты 24 канала.

Биньямин Нетаньяху впервые за много лет прибыл с официальным визитом в Киев, поэтому многие считали, что это будет означать нечто особенное для обеих стран. Действительно ли это так – давайте разбирать вместе.

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Кто такой Биньямин Нетаньяху?

Израильский политик, премьер-министр Израиля. Ранее был премьер-министром страны с 1996 по 1999 годы. Также возглавлял другие министерства в нескольких правительствах – был министром юстиции, финансов, иностранных дел.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / фото Офиса Президента Украины

Нетаньяху родился в 1949 году в Тель-Авиве в семье профессора истории. Детство провел в Иерусалиме. Школу окончил в США. В Израиль вернулся в 1967 году. Мобилизовался в ЦАХАЛ, где работал в спецназе Генштаба. Имеет научную степень бакалавра архитектуры и магистра менеджмента, полученную в Массачусетском технологическом институте. В Гарвардском университете Нетаньяху изучал политологию. Как общественный активист много работал в сфере борьбы с терроризмом.

В 1988 году Нетаньяху был избран депутатом Кнессета. В 1996 году стал премьер-министром Израиля. Как пишет пресс-служба израильского МИД, за время его премьерства, количество терактов в стране резко сократилось. В правительстве Ариэля Шарона в 2002 году исполнял обязанности министра иностранных дел, а в 2003 году был назначен министром финансов. В результате начатых им реформ, годовой рост валового национального продукта Израиля увеличился с 1% в 2001-2002 годах до 4,2% в 2004 году.

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После многолетнего управления парламентской оппозицией Нетаньяху вернулся на пост премьер-министра Израиля в 2009 году. Эту должность он занимает до сих пор.



Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Зеленским / фото Офиса Президента Украины

Почему столько внимания уделяют его приезду?

Потому что это – его первый визит за 20 лет. За это время в Украине с визитами бывали президенты Израиля и Шимон Перес, и Реувен Ривлин. Но именно Нетаньяху, которого считают одним из немногих тяжеловесов мировой политики, был в Киеве 20 лет назад во время своей первой премьерской каденции. Тогда его в Киеве принимал президент Леонид Кучма. Поэтому этот визит действительно выглядит чем-то особенным.

Смотрите видео визита в Киев премьер-министра Израиля:

СМИ обеих стран делали много прогнозов относительно того, почему Нетаньяху едет в Украину и чем этот визит может закончиться. Сам он пояснил, что будет "обсуждать с президентом Украины завершение создания Зоны свободной торговли, это близко к реализации, договор о пенсии и целый ряд других тем, которые еще больше укрепят замечательные связи между нашими странами".

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Многие предполагали, что на самом деле израильский премьер имеет целью сохранить власть и свои позиции в будущей коалиции, а значит, этот визит тесно связан с выборами в Израиле.

Учитывая, что 17 сентября в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы, эксперты высказывают мнение, что посещение Киева имет целью прежде всего получение голосов "украинской улицы", как называют на Земле Обетованной израильтян-выходцев из Украины, которых насчитывается, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона. Для Израиля эта цифра означает "много",

– пояснил в одном из своих блогов дипломат, директор Дипломатической академии Сергей Корсунский.

Кроме того, по мнению Корсунского, Нетаньяху точно заинтересовался феноменом победы Зеленского на президентских выборах и успехом его политической силы на парламентских выборах, и решил лично посмотреть, что такого особенного представляет собой украинский президент как политик.

Также многие предполагали, что на встрече стороны обсудят вероятность посредничества Израиля в конфликте между Россией и Украиной, а также перенос посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим.

О чем на самом деле говорили Нетаньяху и Зеленский?

О партнерстве государств. После трехчасовой беседы стороны подписали двусторонние документы с участием послов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах спорта, образования и сельского хозяйства. Также подписано соглашение об изучении иврита в украинских школах и украинского языка – в израильских.

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Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео

На совместном брифинге Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху озвучили темы и договоренности, которые обсуждались во время встречи:

торгово-экономические отношения между государствами;

расширение соглашения о зоне свободной торговли;

решение проблемы со въездом украинцев на территорию Израиля. Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему с отказами украинцам в визах в Израиль;

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа;

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим;

стороны обсудили договоренность об открытии в Киеве и Иерусалиме центров высокотехнологичного развития.



Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху / фото Офиса Президента Украины

О составляющей отношений Украины и Израиля, если и говорили, то не на публику. Что, кстати, было вполне ожидаемо. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос еще до начала визита Нетаньяху отмечал, что этот прогноз является, мягко говоря, несколько преувеличенным. Во-первых Нетаньяху имеет много своих территориальных проблем, и он не будет вмешиваться в конфликт между государствами, в котором Израиль интересов не имеет. Во-вторых, сам израильский премьер объяснял, что не достаточно разбирается в наших проблемах, чтобы браться за посредничество.

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Кроме того, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса отметил, что от количества посредников в решении вопроса российской агрессии против Украины ничего не зависит.

Вопрос не в том, что у нас плохие посредники. Они у нас есть – это Франция и Германия. И я считаю, что они хорошо делают свое дело. Переговоры приостановлены, потому что ни одна из сторон не выходит со своими предложениями, особенно Украина. Мы за 5 лет ничего путного не предложили для урегулирования ситуации на Донбассе. Единственная инициатива, которая была подхвачена Украиной – это вопрос размещения миротворческого контингента, но это вопрос быстро прекратили обсуждать,

– сказал он.

Вопрос переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим публично также не поднимался вполне ожидаемо. Украина должна соблюдать нормы международного права, согласно которым столицей Израиля является Тель-Авив, а не Иерусалим. Перенос посольства будет означать, что Киев признает столицей именно Иерусалим. Такую позицию, в отличие от США, не поддерживают в Европейском Союзе. Поэтому принять такое решение гарантировало бы Украине немало недоразумений с европейскими партнерами, которые такого шага не оценили бы.

Кроме того, во время встречи в Киеве лидеры также обсудили многочисленные отказы гражданам Украины во въезде в Израиль. Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему с отказами украинцам в визах.

Какие последствия будет иметь этот визит?

Украина и Израиль остаются партнерами. Здесь ничего не изменится. Эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая отметила 24 каналу, что серьезных последствий не будет, поскольку визит болльше символичный.

"На уровне украинской политической элиты, не исключено, что удастся добиться перемирия между, условно говоря, группами Порошенко и Коломойского. Не забывайте, что Украина ведет военную операцию на Донбассе, а поставки летального оружия из Израиля менее травматичны для социума, чем непосредственно из США. То есть, там есть бизнес-интересы на миллиарды долларов США, которые, конечно, стоит обсудить. Но конкретных договоренностей не стоит ожидать", – пояснила она.

Зона свободной торговли между странами – это важно. Годовой товарооборот составляет 1,34 миллиарда долларов. В основном это зерно, ферросплавы, продукция химической промышленности. Переговоры по ЗСТ с Израилем были активизированы в 2015 году. Лишь в 2017 году прошли 11 раундов переговоров по этой теме. В июле 2019 соглашение было ратифицировано украинским парламентом.



Встреча премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху / фото Офиса Президента Украины

Сегодня страны договорились о расширении соглашения и на сферу услуг. Президент Украины подчеркнул, что ближайшие 5 лет Украина будет стремительно расти, для чего ей нужны инвестиции и технологии. Затем он пригласил израильские компании приходить работать в Украине. Что также очень важно, в связи со все более мощным ростом роли отрасли ИТ.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что наша страна будет развиваться в сферах безопасности и обороны Украины по примеру Израиля, лишний раз напомнив свой же тезис о том, что украинцы "должны стать израильтянами для защиты нашей земли".

Действительно ли Украина может быть как Израиль?

Может, но не стоит. Куса напомнил, что, во-первых, Израиль имеет существенную поддержку, в том числе – и финансовую, США и многих стран Западной Европы, в частности Великобритании. Украина такой поддержки пока не получает.

Давайте тогда говорить до конца – если быть как Израиль, то мы должны нарушать международное право, быть максимально циничными и преследовать только собственные интересы. Даже если где-то я с этим и согласен, учитывая сегодняшнее состояние Украины, мы сегодня являемся главными бенефициарами системы международного права. Вся внешняя политика Украины строится на международном праве,

– подчеркнул он.

Если же Украина решит во всем быть как Израиль, то выбраться из ситуации перманентной войны, когда внутренняя легитимность политиков напрямую зависит от конфликтов с соседями, будет практически невозможно. Это – не тот вариант развития, который нам нужен.