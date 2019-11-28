Министерства внутренних дел Украины и Израиля договорились о создании совместной полицейской группы для противодействия нелегальному трудоустройству украинсцев в Израиле.

Кроме того, государства договорились улучшить условия пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля гражданами, сообщает МВД Украины .

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Совместная рабочая группа будет разделена на две подгруппы:

Группа пограничников :

пограничники каждой из двух стран смогут физически присутствовать при пересечении границы гражданами в аэропортах другого государства; они не смогут влиять на принятие решений, но смогут обмениваться опытом с иностранными коллегами.

Группа полицейских :

общую группу будет создано из полицейских обоих государств для того, чтобы нивелировать любые каналы нелегального рекрутинга граждан, которые едут в Израиль для нелегального трудоустройства.

Мы сегодня договорились, что необходимо расширять нормативно-правовую базу соглашения о трудоустройстве в строительной сфере и подписывать другой имплементационный протокол, который бы касался сфер, которые пользуются популярностью у наших граждан – сферы услуг, туризма и тому подобное. Будем работать в этом направлении,

– подчеркнула заместитель главы МВД Украины Татьяна Ковальчук.

Она также отметила, что Украина и Израиль заинтересованы в том, чтобы услуги по трудоустройству были ограничены компаниями, которые имеют исключительно государственные лицензии.

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Со своей стороны министр внутренних дел Израиля Арие Дери отметил, что его страна заинтересована в теплых отношениях с Украиной, в частности в вопросах экономического сотрудничества и росте туристического потока.

"Мы уже начали принимать меры по урегулированию и превенции нелегального рекрутинга внутри Израиля и важно, что мы достигли согласию по созданию совместной полицейской группы", – заявил Дери.