Украинские правоохранители будут помогать Израилю бороться с нелегалами
Министерства внутренних дел Украины и Израиля договорились о создании совместной полицейской группы для противодействия нелегальному трудоустройству украинсцев в Израиле.
Кроме того, государства договорились улучшить условия пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля гражданами, сообщает МВД Украины.
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Совместная рабочая группа будет разделена на две подгруппы:
- Группа пограничников :
пограничники каждой из двух стран смогут физически присутствовать при пересечении границы гражданами в аэропортах другого государства; они не смогут влиять на принятие решений, но смогут обмениваться опытом с иностранными коллегами.
- Группа полицейских :
общую группу будет создано из полицейских обоих государств для того, чтобы нивелировать любые каналы нелегального рекрутинга граждан, которые едут в Израиль для нелегального трудоустройства.
Мы сегодня договорились, что необходимо расширять нормативно-правовую базу соглашения о трудоустройстве в строительной сфере и подписывать другой имплементационный протокол, который бы касался сфер, которые пользуются популярностью у наших граждан – сферы услуг, туризма и тому подобное. Будем работать в этом направлении,
– подчеркнула заместитель главы МВД Украины Татьяна Ковальчук.
Она также отметила, что Украина и Израиль заинтересованы в том, чтобы услуги по трудоустройству были ограничены компаниями, которые имеют исключительно государственные лицензии.
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Со своей стороны министр внутренних дел Израиля Арие Дери отметил, что его страна заинтересована в теплых отношениях с Украиной, в частности в вопросах экономического сотрудничества и росте туристического потока.
"Мы уже начали принимать меры по урегулированию и превенции нелегального рекрутинга внутри Израиля и важно, что мы достигли согласию по созданию совместной полицейской группы", – заявил Дери.
Татьяна Ковальчук и Арие Бери (слева)