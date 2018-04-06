К Наде приезжали медики, – Вера Савченко

По словам Веры Савченко, у арестованной народного депутата Надежды врачи взяли анализы.

Об этом сестра арестованной сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", – написала Вера Савченко.

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О самочувствии Надежды Савченко и никаких подробностей относительно анализов Вера пока не сообщила.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвате государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.