К поджогам лесов на Житомирщине могут быть причастны владельцы земель, – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов выехал на места лесных пожаров в Житомирской области. Существует версия, что распространение огня произошло из-за умышленного поджога.
Подозревают в возникновении пожара владельцев земель, так как есть основания полагать, что кто-то совершил умышленный поджог. На совещании в Овруче, где был Данилов, Ермак и Аваков встал вопрос об ответственности тех, кто это устроил. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Данилов.
Подробнее Пожар на Житомирщине перекинулся на села: информация по состоянию на 19 апреля
Выводы о наказании тех, кто причастен к поджогам, не заставят себя ждать, написал секретарь СНБО.
В Офисе Президента же отметили: по данным полиции первой причиной вспышки был суховей, который оборвал линию электропередач
Однако есть некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Поэтому сегодня в Житомирской области работает следственно-оперативная группа,
– отметили в Офисе Президента.
Коротко о пожаре на Житомирщине по состоянию на 19 апреля
- Утром 19 апреля осталось 9 очагов пожара, из которых 5 локализированы, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения.
- В 4 лесных хозяйствах продолжаются пожары: "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ", "Словечанский лесхоз АПК". Здесь на отдельных участках тлеет трава, пеньки и древесина.
- Огонь уничтожил 39 зданий, в том числе те, которые люди самовольно использовали как дачные участки. В улом спасены 45 построек.
- К тушению было привлечено 960 человек и 156 единиц техники. Помогали тушить огонь и три самолета АН-32П: они сбросили 168 тонн воды.
- Аваков сообщил, что для полного тушения огня понадобится еще 3-4 дня.
- Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук объяснил, что пожарные не могут добраться до отдельных участков: во-первых, отсутствуют дороги, а во-вторых, из-за захламленого леса.
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