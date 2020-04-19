К поджогам лесов на Житомирщине могут быть причастны владельцы земель, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов выехал на места лесных пожаров в Житомирской области. Существует версия, что распространение огня произошло из-за умышленного поджога.

Подозревают в возникновении пожара владельцев земель, так как есть основания полагать, что кто-то совершил умышленный поджог. На совещании в Овруче, где был Данилов, Ермак и Аваков встал вопрос об ответственности тех, кто это устроил. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Данилов.

Подробнее Пожар на Житомирщине перекинулся на села: информация по состоянию на 19 апреля

Выводы о наказании тех, кто причастен к поджогам, не заставят себя ждать, написал секретарь СНБО.

В Офисе Президента же отметили: по данным полиции первой причиной вспышки был суховей, который оборвал линию электропередач

Однако есть некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Поэтому сегодня в Житомирской области работает следственно-оперативная группа,

– отметили в Офисе Президента.

Коротко о пожаре на Житомирщине по состоянию на 19 апреля

Утром 19 апреля осталось 9 очагов пожара , из которых 5 локализированы, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения.

, из которых 5 локализированы, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения. В 4 лесных хозяйствах продолжаются пожары: "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ", "Словечанский лесхоз АПК". Здесь на отдельных участках тлеет трава, пеньки и древесина.

Огонь уничтожил 39 зданий , в том числе те, которые люди самовольно использовали как дачные участки. В улом спасены 45 построек.

, в том числе те, которые люди самовольно использовали как дачные участки. В улом спасены 45 построек. К тушению было привлечено 960 человек и 156 единиц техники. Помогали тушить огонь и три самолета АН-32П: они сбросили 168 тонн воды.

Аваков сообщил, что для полного тушения огня понадобится еще 3-4 дня.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук объяснил, что пожарные не могут добраться до отдельных участков: во-первых, отсутствуют дороги, а во-вторых, из-за захламленого леса.

Штрафы за сжигание травы / Инфографика 24 канала