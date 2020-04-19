До підпалів лісів на Житомирщині можуть бути причетні власники земель, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов поїхав на місця лісових пожеж у Житомирській області. Існує версія, що розповсюдження вогню сталося через навмисний підпал.
Підозрюють у спалаху власників земель, адже є підстави вважати, що хтось вчинив навмисний підпал. На нараді в Овручі, де був Данілов, Єрмак і Аваков постало питання про відповідальність тих, хто це вчинив. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Олексій Данілов.
Детальніше Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: інформація станом на 19 квітня
Висновки щодо покарання тих, хто причетний до підпалів, не забаряться, написав секретар РНБО.
В Офісі Президента ж зазначили: за даними поліції першою причиною спалаху був суховій, який обірвав лінію електропередач
Однак є певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Тому сьогодні в Житомирській області працює слідчо-оперативна група,
– зазначили в Офісі Президента.
Коротко про пожежі на Житомирщині станом на 19 квітня
- На ранок 19 квітня залишилося 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення.
- У 4 лісових господарствах тривають пожежі: "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ", "Словечанський лісгосп АПК". Тут на окремих осередках тліє трава, пеньки та деревина.
- Вогонь знищив 39 будівель, зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель.
- Всього було залучено 960 осіб і 156 одиниць техніки. Допомагали гасити вогонь і три літаки АН-32П: вони скинули 168 тонн води.
- Аваков повідомив, що на повне припинення вогню знадобиться ще 3 – 4 дні.
- Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук пояснив, що пожежники не мають можливості дістатися до окремих осередків: по-перше, відсутні дороги, а по-друге, захаращені ліси.
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