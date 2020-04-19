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      До підпалів лісів на Житомирщині можуть бути причетні власники земель, – Данілов

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      Пожежники цілодобово гасять вогонь на Житомирщині / фото ДСНС

      Секретар РНБО Олексій Данілов поїхав на місця лісових пожеж у Житомирській області. Існує версія, що розповсюдження вогню сталося через навмисний підпал.

      Підозрюють у спалаху власників земель, адже є підстави вважати, що хтось вчинив навмисний підпал. На нараді в Овручі, де був Данілов, Єрмак і Аваков постало питання про відповідальність тих, хто це вчинив. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Олексій Данілов

      Детальніше Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: інформація станом на 19 квітня 

       Висновки щодо покарання тих, хто причетний до підпалів, не забаряться, написав секретар РНБО.

      В Офісі Президента ж зазначили: за даними поліції першою причиною спалаху був суховій, який обірвав лінію електропередач

      Однак є певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Тому сьогодні в Житомирській області працює слідчо-оперативна група,
      – зазначили в Офісі Президента.

      Коротко про пожежі на Житомирщині станом на 19 квітня

      • На ранок 19 квітня залишилося 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення.
      • У 4 лісових господарствах тривають пожежі: "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ", "Словечанський лісгосп АПК". Тут на окремих осередках тліє трава, пеньки та деревина.
      • Вогонь знищив 39 будівель, зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель. 
      • Всього було залучено 960 осіб і 156 одиниць техніки. Допомагали гасити вогонь і три літаки АН-32П: вони скинули 168 тонн води.
      • Аваков повідомив, що на повне припинення вогню знадобиться ще 3 – 4 дні.
      • Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук пояснив, що пожежники не мають можливості дістатися до окремих осередків: по-перше, відсутні дороги, а по-друге, захаращені ліси.


      Які штрафи за спалювання трави / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа РНБО Олексій Данілов Новини Житомира
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