До підпалів лісів на Житомирщині можуть бути причетні власники земель, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов поїхав на місця лісових пожеж у Житомирській області. Існує версія, що розповсюдження вогню сталося через навмисний підпал.

Підозрюють у спалаху власників земель, адже є підстави вважати, що хтось вчинив навмисний підпал. На нараді в Овручі, де був Данілов, Єрмак і Аваков постало питання про відповідальність тих, хто це вчинив. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці Олексій Данілов.

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Висновки щодо покарання тих, хто причетний до підпалів, не забаряться, написав секретар РНБО.

В Офісі Президента ж зазначили: за даними поліції першою причиною спалаху був суховій, який обірвав лінію електропередач

Однак є певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Тому сьогодні в Житомирській області працює слідчо-оперативна група,

– зазначили в Офісі Президента.

Коротко про пожежі на Житомирщині станом на 19 квітня

На ранок 19 квітня залишилося 9 осередків горіння , з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення.

, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення. У 4 лісових господарствах тривають пожежі: "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ", "Словечанський лісгосп АПК". Тут на окремих осередках тліє трава, пеньки та деревина.

Вогонь знищив 39 будівель , зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель.

, зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель. Всього було залучено 960 осіб і 156 одиниць техніки. Допомагали гасити вогонь і три літаки АН-32П: вони скинули 168 тонн води.

Аваков повідомив, що на повне припинення вогню знадобиться ще 3 – 4 дні .

. Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук пояснив, що пожежники не мають можливості дістатися до окремих осередків: по-перше, відсутні дороги, а по-друге, захаращені ліси.



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