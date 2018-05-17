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К середине века почти 70% населения будет жить в городах

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К середине века почти 70% населения будет жить в городах
К середине века почти 70% населения будет жить в городах / www.theguardian.com

Более половины населения планеты (55%) – живет в городах. В середине прошлого века этот показатель составлял около 30%, а к середине текущего достигнет 68%.

Об этом сообщает The Guardian.

Быстрее всего растет городское население стран Азии и Африки. На эти регионы придется 90% роста. Авторы нового доклада ООН призывают развивать инфраструктуру и социальные службы в городах, чтобы обеспечить там достойные условия жизни. В настоящее время больше всего горожан в Северной и Латинской Америке, где в городах проживает более 80% населения. Второе место занимает Европа.

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Многие жители Азии и Африки – более половины, сегодня живут в сельской местности. В некоторых странах мира, включая Россию, Украину, Польшу и ряд других государств Восточной Европы, с 2000 года население сократилось, в том числе в городах. Люди эмигрируют или умирают, а рождаемость снижается. В основном это касается небольших городов.

Жителі Африки
Жители Африки

В России в конце прошлого века было 32 города с населением от 300 до 500 тысяч, сейчас их только 29, а в 2030 году будет 27. На сегодня наиболее населенным городом мира остается Токио, где проживает 37 миллионов человек. Ожидается, что уже через 10 лет пальма первенства перейдет в Нью-Дели. Сейчас этот город входит в первую пятерку наряду с Шанхаем, Мехико и Сан-Паулу.

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В свете стремительной урбанизации эффективное управление городским хозяйством становится одной из ключевых задач в области устойчивого развития, особенно, когда речь идет о расселении жителей трущоб, обеспечении их работой, медицинским обслуживанием и образованием.

Населення Шанхаю
Население Шанхая

Общественный транспорт, безопасность, энергетика, доступное жилье, чистота воздуха – всем этим занимаются в городском хозяйстве, представляющем собой очень сложный механизм, который требует больших затрат. Многие развивающиеся страны столкнутся с большим количеством проблем, связанных с высокими темпами урбанизации. В ООН предлагают решать их совместно, делиться опытом и готовиться к переменам.

Теги: Европа Латинськая Америка ООН Африка
Источник: 24 Канал
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