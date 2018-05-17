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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

До середини століття майже 70% населення буде жити в містах

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До середини століття майже 70% населення буде жити в містах
До середини століття майже 70% населення буде жити в містах / www.theguardian.com

Більше половини населення планети (55%) – живуть в містах. В середині минулого століття цей показник становив близько 30%, а до середини поточного досягне 68%.

Про це повідомляє The Guardian.

Найшвидше росте міське населення країн Азії та Африки. На ці регіони припаде 90% зростання. Автори нової доповіді ООН закликають розвивати інфраструктуру і соціальні служби в містах, щоб забезпечити там гідні умови життя. В даний час найбільше містян у Північній і Латинській Америці, де в містах проживає більше 80% населення. Друге місце займає Європа.

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Багато жителів Азії та Африки – більше половини, сьогодні живуть в сільській місцевості. У деяких країнах світу, включаючи Росію, Україну, Польщу і ряд інших держав Східної Європи, з 2000 року населення скоротилося, в тому числі в містах. Люди емігрують або вмирають, а народжуваність знижується. В основному це стосується невеликих міст.

Жителі Африки
Жителі Африки

В Росії в кінці минулого століття було 32 міста з населенням від 300 до 500 тисяч, зараз їх тільки 29, а в 2030 році буде 27. На сьогодні найбільш населеним містом світу залишається Токіо, де проживає 37 мільйонів людей.  Очікується, що вже через 10 років пальма першості перейде до Нью-Делі. Зараз це місто входить в першу п'ятірку поряд з Шанхаєм, Мехіко і Сан-Паулу.

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У світлі стрімкої урбанізації ефективне управління міським господарством стає одним з ключових завдань у сфері сталого розвитку, особливо, коли мова йде про розселення мешканців нетрів, забезпеченні їх роботою, медичним обслуговуванням та освітою.

Населення Шанхаю
Населення Шанхаю

Громадський транспорт, безпека, енергетика, доступне житло, чистота повітря– всім цим займаються в міському господарстві, що представляє собою дуже складний механізм, який вимагає великих витрат. Багато країн, які розвиваються, зіткнуться з великою кількістю проблем, пов'язаних з високими темпами урбанізації. В ООН пропонують вирішувати їх спільно, ділитися досвідом і готуватися до змін. 

Теги: Африка ООН Латинська Америка Європа
Джерело: 24 Канал
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