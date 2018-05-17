14:20
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Італії під час розкопок археологи знайшли коня, який став жертвою виверження вулкану

1313 Читать новость на русском
Вулкан Везувій
Вулкан Везувій / www.orangesmile.com

Італійські археологи виявили останки бойового коня, який був у вулканічному попелі вулкану Везувій в Помпеях.

Про це повідомило видання Independent.

Рештки тварини були знайдені за межами міста, в руїнах вілли, яка перебувала менше, ніж в кілометрі на північний захід від міських стін. У минулому році поліція виявила на віллі сліди діяльності "чорних археологів". Після цього археологи спільно з поліцейськими зайнялися тими місцями, де побували злочинці, щоб спробувати зберегти зруйновані або зіпсовані артефакти.

Читайте також: В Італії перекинулося авто з українцями, є загиблі (фото)

Вчені зробили гіпсовий зліпок загиблої тварини. Вперше, завдяки подібній техніці зліпка, стало можливим відновити повний силует коня, знайденого в зоні, яка постраждала від виверження вулкана.

На голові тварини збереглися металеві деталі вуздечки – вудила з дорогого заліза і бронзові накладки на потиличному ремені. Дослідники кажуть, що це був дорослий кінь зростом близько 150 см в холці. Імовірно, в ті часи цей кінь вважався досить великої особиною і, можливо, брав участь в боях.

Закам'янілий кінь у вулканічній лаві
Закам'янілий кінь у вулканічній лаві

Крім рештків коня, при розкопках виявили амфори, кухонне начиння і фрагменти дерев'яного ліжка. Археологи також розкопали могилу людини, яка померла після виверження, а також предмети домашнього вжитку, включаючи глечик.

"Це ознака того, що люди продовжували вирощувати сільськогосподарські культури і жити тут навіть після виверження, виробляючи продукти поверх шару попелу і каміння, які покривали і руйнували все місто", – сказав в інтерв'ю генеральний директор Археологічного парку Помпеї Массімо Осанна.   

Міністр культури Даріо Франческіні сказав, що відкриття були "винятковим".

Теги: Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2428
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук