В Італії під час розкопок археологи знайшли коня, який став жертвою виверження вулкану

Італійські археологи виявили останки бойового коня, який був у вулканічному попелі вулкану Везувій в Помпеях.

Про це повідомило видання Independent.

Рештки тварини були знайдені за межами міста, в руїнах вілли, яка перебувала менше, ніж в кілометрі на північний захід від міських стін. У минулому році поліція виявила на віллі сліди діяльності "чорних археологів". Після цього археологи спільно з поліцейськими зайнялися тими місцями, де побували злочинці, щоб спробувати зберегти зруйновані або зіпсовані артефакти.

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Вчені зробили гіпсовий зліпок загиблої тварини. Вперше, завдяки подібній техніці зліпка, стало можливим відновити повний силует коня, знайденого в зоні, яка постраждала від виверження вулкана.

На голові тварини збереглися металеві деталі вуздечки – вудила з дорогого заліза і бронзові накладки на потиличному ремені. Дослідники кажуть, що це був дорослий кінь зростом близько 150 см в холці. Імовірно, в ті часи цей кінь вважався досить великої особиною і, можливо, брав участь в боях.



Закам'янілий кінь у вулканічній лаві

Крім рештків коня, при розкопках виявили амфори, кухонне начиння і фрагменти дерев'яного ліжка. Археологи також розкопали могилу людини, яка померла після виверження, а також предмети домашнього вжитку, включаючи глечик.

"Це ознака того, що люди продовжували вирощувати сільськогосподарські культури і жити тут навіть після виверження, виробляючи продукти поверх шару попелу і каміння, які покривали і руйнували все місто", – сказав в інтерв'ю генеральний директор Археологічного парку Помпеї Массімо Осанна.

Міністр культури Даріо Франческіні сказав, що відкриття були "винятковим".