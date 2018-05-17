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В Италии во время раскопок археологи нашли коня, который стал жертвой извержения вулкана

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Вулкан Везувий
Вулкан Везувий / www.orangesmile.com

Итальянские археологи обнаружили останки боевого коня, который был в вулканическом пепле вулкана Везувий в Помпеях.

Об этом сообщило издание Independent.

Останки животного были найдены за пределами города, в развалинах виллы, которая находилась менее чем в километре на северо-запад от городских стен. В прошлом году полиция обнаружила на вилле следы деятельности "черных археологов". После этого археологи совместно с полицейскими занялись теми местами, где побывали преступники, чтобы попытаться сохранить разрушенные или испорченные артефакты.

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Ученые сделали гипсовый слепок погибшего животного. Впервые, благодаря подобной технике слепка, стало возможным восстановить полный силуэт коня, найденного в зоне, которая пострадала от извержения вулкана.

На голове животного сохранились металлические детали уздечки – удила из дорогого железа и бронзовые накладки на затылочном ремне. Исследователи говорят, что это был взрослый конь ростом около 150 см в холке. Вероятно, в те времена этот конь считался весьма крупной особью и, возможно, принимал участие в боях.

Закам'янілий кінь у вулканічній лаві

Окаменевший конь в вулканической лаве

Кроме останков лошади, при раскопках обнаружили амфоры, кухонную утварь и фрагменты деревянной кровати. Археологи также раскопали могилу человека, который умер после извержения, а также предметы домашнего обихода, включая кувшин.

"Это признак того, что люди продолжали выращивать сельскохозяйственные культуры и жить здесь даже после извержения, производя продукты поверх слоя пепла и камней, которые покрывали и разрушали весь город", – сказал в интервью генеральный директор Археологического парка Помпеи Массимо Осанна.

Министр культуры Дарио Франческини сказал, что открытия были "исключительным".

Теги: История
Источник: 24 Канал
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