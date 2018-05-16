В Италии перевернулось авто с украинцами, есть погибшие (фото)
Неподалеку от города Варезе в Италии перевернулся автомобиль с украинцами, погибли двое людей.
Об этом сообщает molbuk.ua.
Авария случилась в воскресенье, 13 мая. Тогда автомобиль Hyundai по неизвестным причинам вылетел с автомагистрали и перевернулся.
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Один из погибших – Руслан Бузило, родом из Кельменецкого района. Как рассказала знакомая погибшего в комментарии, мужчине около 34 лет, родом из села Росошаны, проживал в Кельменцах.
Имя второго погибшего – Виктор Томаш, из села Колинковцы Хотинского района.
Кроме того, еще трое людей получили травмы, один находится в тяжелом состоянии.
Причины аварии сейчас выясняет полиция. Пока известно, что на момент ДТП дорога была мокрой.