В Італії перекинулося авто з українцями, є загиблі (фото)

Неподалік від міста Варезе в Італії перекинувся автомобіль з українцями, загинули двоє людей.

Про це повідомляє molbuk.ua.

Аварія трапилася у неділю, 13 травня. Тоді легковик Hyundai з невідомих причин вилетів з автомагістралі та перекинувся.

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Один із загиблих – Руслан Бузило, родом з Кельменецького району. Як розповіла знайома загиблого в коментарі, чоловікові близько 34 років, родом з села Росошани, проживав у Кельменцях.

Ім'я другого загиблого – Віктор Томаш, з села Колінківці Хотинського району.

Окрім того, ще троє людей зазнали травм, одна особа перебуває у важкому стані.

Причини аварії наразі з’ясовує поліція. Наразі відомо, що на момент ДТП дорога була мокрою.