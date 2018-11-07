К визиту Путина в Париже устроят акцию в поддержку Сенцова

В столице Франции состоится масштабная акция в поддержку незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, а также всех других украинских политических заключенных российского режима.

Акция пройдет в субботу, 10 ноября, на площади Республики в Париже, сообщает Укринформ.

Организаторы заявляют, что манифестация за освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова и всех других 70 украинских политических заключенных в России будет проведена в преддверии визита в Париж Владимира Путина.

После акции состоится показ документального фильма "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова", снятого российским режиссером Аскольдом Куровым.

Также сообщается, что к акции присоединятся представители Ассоциации кинорежиссеров Франции (SRF) и украинская община в Париже.

Напомним, 11 ноября в Париже состоятся памятные мероприятия и торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В мероприятиях примут участие более 60 глав государств и правительств стран Европы и мира.



Также сообщалось, что Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова. На этот раз они соответствующие шаги предприняли в отношении российской партии "Яблоко".

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.