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      До візиту Путіна у Парижі влаштують акцію на підтримку Сенцова

      38 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / wikipedia.org

      У столиці Франції відбудеться масштабна акція на підтримку протиправно ув'язненого в Росії режисера Олега Сенцова, а також усіх інших українських політичних в'язнів російського режиму.

      Акція пройде у суботу, 10 листопада, на площі Республіки у Парижі, повідомляє Укрінформ.

      Організатори заявляють, що маніфестація за звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова та усіх інших 70 українських політичних в'язнів у Росії буде проведена напередодні візиту до Парижа Володимира Путіна.

      Після акції відбудеться показ документального фільму "Процес: Російська держава проти Олега Сенцова", знятого російським режисером Аскольдом Куровим.

      Також повідомляється, що до акції долучаться представники Асоціації кінорежисерів Франції (SRF) та українська громада у Парижі.

      Нагадаємо, 11 листопада у Парижі відбудуться пам’ятні заходи та урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни. У заходах візьмуть участь більше 60 глав держав та урядів країн Європи та світу.


      Також повідомлялось, що Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова. Цього разу вони відповідні кроки здійснили щодо російської партії "Яблоко".

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Теги: Новини України Олег Сенцов Новини Франції Володимир Путін Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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