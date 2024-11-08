Городской голова Игорь Терехов написал о попадании в многоэтажку. Известно, что под завалами есть люди, там разрушены несколько этажей.

Чуть раньше В Харькове слышали взрывы: враг применил КАБы

Удар КАБов по Харькову 8 ноября: что известно о последствиях

Воздушная тревога в Харьковской области 8 ноября продолжается с 02:29. За 2 часа с этого времени российская армия дважды атаковала Харьков КАБами.

Во время второго удара, как сообщили в ОВА, пострадал центр Харькова, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Один из ударов, в частности, пришелся на Шевченковский район, другой – на Салтовский. Почти сразу стало известно о 2 пострадавших на Салтовке.

В результате удара по центральной части города есть повреждения админзданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр,

– сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также написал в социальных сетях о взрывах и призвал горожан быть осторожными. А потом уточнил, что последние удары пришлись на центральную часть города.

Последние два прилета – район плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова. Один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова,

– сообщил он.

В многоэтажке разрушены несколько этажей, начался пожар. Под завалами есть люди.

Обратите внимание: оперативно о тревогах, атаках "Шахедов" и взрывах читайте в нашем телеграм-канале.