Міський голова Ігор Терехов написав про влучання у багатоповерхівку. Відомо, що під завалами є люди, там зруйновані кілька поверхів.

Трохи раніше У Харкові чули вибухи: ворог застосував КАБи

Удар КАБів по Харкову 8 листопада: що відомо про наслідки

Повітряна тривога у Харківській області 8 листопада триває з 02:29. За 2 години від цього часу російська армія двічі атакувала Харків КАБами.

Під час другого удару, як повідомили в ОВА, постраждав центр Харкова, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Один з ударів, зокрема, припав на Шевченківський район, інший – на Салтівський. Майже одразу стало відомо про 2 постраждалих на Салтівці.

Унаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків. Служби продовжують огляд,

– повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також написав у соціальних мережах про вибухи та закликав містян бути обережними. А потім уточнив, що останні удари припали на центральну частину міста.

Останні два прильоти – район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова,

– повідомив він.

У багатоповерхівці зруйновані кілька поверхів, почалася пожежа. Під завалами є люди.

Зверніть увагу: оперативно про тривоги, атаки "Шахедів" та вибухи читайте у нашому телеграм-каналі.