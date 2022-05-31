Канада ввела санкции против 22 россиян

На сайте правительства Канады сообщают, что санкции ввели против 22 физических лиц и 4 юридических.

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Среди перечисленных физических и юридических лиц – чиновники российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки.

Канада вводит новые санкции в соответствии с Регламентом о специальных экономических мерах в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента России в Украину,

– говорится в сообщении правительства.

Канада в очередной раз подчеркнула, что цель цели усилить давление на российских политиков, чтобы остановить "бессмысленную войну, которая привела к потерям тысячи жизней".

И в то же время подчеркивает непреклонную преданность Канады Украине и украинскому народу.

Кто вошел в санкционный список Канады

Алина Маративна Кабаева (1983 год рождения) Ольга Айзиман (1967 год рождения) Елена Александровна Георгиева (1977 год рождения) Лариса Михайловна Фридман (1993 год рождения) Екатерина Фридман (1996 год рождения) Андрей Козицын (родился 9 июня 1960 года) Михаил Львович Кучмент (1973 год рождения) Милана Королева (1977 г.р.) Анатолий Александрович Браверман (1985 год рождения) Инна Яковлевна Браверман (1963 год рождения) Александр Арнольдович Браверман (1954 год рождения) Михаил Николаевич Росеев (1975 год рождения) Вадим Кулик (1972 год рождения) Наталья Германовна Диркс Максим Дмитриевич Кондратенко (1973 год рождения) Норов Эркин Рахматович (1954 год рождения) Святослав Островский (9 марта 1979 года рождения) Дмитрий Пьянов Сергей Александрович Мальцев (28 февраля 1973 года рождения) Кирилл Александрович Царев (25 сентября 1978 год рождения) Наталья Андреевна Алимова (6 февраля 1979 год рождения) Александра Юрьевна Бурико (6 июня 1977 года рождения)

В санкционном списке – Кабаева

Как видим, в санкционный список попала российская гимнастка Алина Кабаева. Она была депутатом в Госдуме от партии "Единая Россия". Известно также, что Кабаева возглавляет с 2014 года совет директоров "Национальной медиагруппы" и владеет активами "Первого канала".

Ранее против Кабаевой ввела санкции и Великобритания. К слову, говорят, что Кабаева является любовницей Путина. Поэтому такие санкции очень даже оправданы.

Также санкции ввели против 4 российских компаний:

Инвестторгбанка

"Россельхозбанк"

"РВК",

"Российский фонд прямых инвестиций".

Что предполагают санкции? Указанным лицам будет запрещен въезд в Канаду, а их активы, если таковые были, будут заморожены. Также гражданам Канады будет запрещено совершать какие-либо операции с имуществом, где бы оно ни было расположено, если оно принадлежит лицам из санкционного списка.

Интересно – почему на Кабаеву наложили санкции: смотрите видео