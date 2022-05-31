Канада ввела санкції проти 22 росіян

На сайті уряду Канади повідомляють, що санкції запровадили проти 22 фізичних осіб та 4 юридичних.

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Серед перелічених фізичних і юридичних осіб – високопосадовці російських фінансових установ та члени їх сімей, а також ключові фінансові установи та банки.

Канада вводить нові санкції відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи у відповідь на триваюче кричуще і невиправдане вторгнення президента Росії в Україну,

– йдеться у повідомленні уряду.

Канада вкотре наголосила, що санкційні заходи мають на меті посилити тиск на російських політиків, аби зупинити "безглузду війну, яка призвела до втрат тисячі життів".

І водночас вкотре підкреслює непохитну відданість Канади Україні та українському народу.

Хто ввійшов у санкційний список Канади

Аліна Маратівна Кабаєва (1983 рік народження) Ольга Айзіман (1967 рік народження) Олена Олександрівна Георгієва (1977 рік народження) Лариса Михайлівна Фрідман (1993 рік народження) Катерина Фрідман (1996 рік народження) Андрій Козіцин (народився 9 червня 1960 року) Михайло Львович Кучмент (1973 рік народження) Мілана Королева (1977 р.н.) Анатолій Олександрович Браверман (1985 рік народження) Інна Яківна Браверман (1963 рік народження) Олександр Арнольдович Браверман (1954 рік народження) Михайло Миколайович Росєєв (1975 рік народження) Вадим Кулик (1972 рік народження) Наталія Германівна Діркс Максим Дмитрович Кондратенко (1973 рік народження) Норов Еркін Рахматович (1954 рік народження) Святослав Островський (9 березня 1979 рік народження) Дмитро Пьянов Сергій Олександрович Мальцев (28 лютого 1973 рік народження) Кирило Олександрович Царьов (25 вересня 1978 рік народження) Наталія Андріївна Алімова (6 лютого 1979 рік народження) Олександра Юріївна Буріко (6 червня 1977 рік народження)

У санкційному списку – Кабаєва

Як бачимо, до санкційного списку потрапила російська гімнастка Аліна Кабаєва. Вона була депутаткою у Держдумі від партії "Єдина Росія". Відомо також, що Кабаєва очолює з 2014 року раду директорів "Національної медіагрупи" та володіє активами "Первого каналу".

Раніше проти Кабаєвої ввела санкції і Велика Британія. До слова, подейкують, що Кабаєва є коханкою Путіна. Тому, такі санкції дуже навіть виправдані.

Також санкції ввели проти 4 російських компаній:

"Инвестторгбанка"

"Россельхозбанка"

"РВК",

"Российского фонда прямых инвестиций".

Що передбачають санкції? Вказаним особам буде заборонено в'їзд до Канади, а їх активи, якщо такі були, будуть заморожені. Також громадянам Канади буде заборонено здійснювати будь-які операції із майном, де б воно не було розташоване, якщо воно належить особам із санкційного списку.

Цікаво – чому на Кабаєву наклали санкції: дивіться відео