Кабельные сети Венгрии начали трансляцию украинских телеканалов

С апреля 2022 года в кабельных сетях Венгрии начали транслировать телевизионные каналы из Украины.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики Украины, Посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций (Magyar Kommunikációs (MKSZ)).

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В Будапеште провайдер кабельного телевидения "Telecom" транслирует телеканалы "Украина 24" и "1+1". Известно, что эти телеканалы объединились для проведения круглосуточного новостного телемарафона Украины.

Украинские телеканалы в Венгрии / Фото Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége

Кроме того, Венгерская ассоциация коммуникаций сообщила, что с 31 марта 2022 года соответствующие технические параметры и юридические условия для трансляции украинских телеканалов имеют почти все вещатели и провайдеры кабельных сетей на территории Венгрии. Их около 150.

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