Соответствующую информацию обнародовал нардеп Алексей Гончаренко. Решение правительство приняло 29 декабря.

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Правительство определило победителей членов НКРЭКУ

Кабмин определил победителей конкурса на должность членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,

– говорится в сообщении.

В частности, победу одержали:

Руслан Машляковский;

Константин Ущаповский.

Последние новости по НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Недавно НКРЭКУ утвердила смету государственного предприятия "Гарантированный покупатель" на 2022 год. "Гарантированный покупатель" является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии, а также госпредприятие покупает электроэнергию для нужд населения.

Следует отметить, что по итогам своей деятельности в первом квартале 2021 года члены Нацрегулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг выписали себе премии – 50% от оклада.

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