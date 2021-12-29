Соответствующую информацию обнародовал нардеп Алексей Гончаренко. Решение правительство приняло 29 декабря.
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Правительство определило победителей членов НКРЭКУ
Кабмин определил победителей конкурса на должность членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,
– говорится в сообщении.
В частности, победу одержали:
- Руслан Машляковский;
- Константин Ущаповский.
Последние новости по НКРЭКУ
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах энергетики и коммунальных услуг.
- Недавно НКРЭКУ утвердила смету государственного предприятия "Гарантированный покупатель" на 2022 год. "Гарантированный покупатель" является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии, а также госпредприятие покупает электроэнергию для нужд населения.
- Следует отметить, что по итогам своей деятельности в первом квартале 2021 года члены Нацрегулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг выписали себе премии – 50% от оклада.
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