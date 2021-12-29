Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Рішення уряд ухвалив 29 грудня.

До теми Члени НКРЕКП знову самі себе преміювали: попередні виплати були по 200 тисяч гривень

Уряд визначив переможців членів НКРЕКП

Кабмін визначив переможців конкурсу на посаду членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема перемогу отримали:

Руслан Машляковський;

Костянтин Ущаповський.

Останні новини щодо НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нещодавно НКРЕКП затвердила кошторис державного підприємства "Гарантований покупець" на 2022 рік. "Гарантований покупець" є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.

Варто відзначити, що за підсумками своєї діяльності у першому кварталі 2021 року члени Нацрегулятора у сферах енергетики й комунальних послуг виписали собі премії – 50% від окладу.

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