Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Рішення уряд ухвалив 29 грудня.
До теми Члени НКРЕКП знову самі себе преміювали: попередні виплати були по 200 тисяч гривень
Уряд визначив переможців членів НКРЕКП
Кабмін визначив переможців конкурсу на посаду членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема перемогу отримали:
- Руслан Машляковський;
- Костянтин Ущаповський.
Останні новини щодо НКРЕКП
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
- Нещодавно НКРЕКП затвердила кошторис державного підприємства "Гарантований покупець" на 2022 рік. "Гарантований покупець" є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.
- Варто відзначити, що за підсумками своєї діяльності у першому кварталі 2021 року члени Нацрегулятора у сферах енергетики й комунальних послуг виписали собі премії – 50% від окладу.
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