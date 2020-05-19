Скандал в Минюсте: Малюську "пишут", а в кабинете его заместителя "нагадили рейдеры"

Денис Малюська заявил, что Минюст неизвестные лица "писали и пишут", но сейчас они уже совсем обнаглели. Такой была реакция министра юстиции на инцидент с его заместителем Ольгой Онищук: та сообщила, что в ее рабочий кабинет ворвались рейдеры, которые "успели нагадить". Чиновница расценивает это как попытку запугивания.

В кабинет заместителя министра ворвались "рейдеры": что известно

По словам Онищук, все восемь лет работы министерства сопровождаются "систематическими угрозами и запугиванием", ощущением "наблюдения" и "попытками дискредитировать честное имя и деловую репутацию". Об этом она пишет в фейсбуке 18 мая.

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"Недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает", – считает Онищук. И наглядным примером считает инцидент 18 мая с ее кабинетом.

Очередной "привет" от рейдеров получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели),

– рассказала заместитель министра.

По ее словам, неизвестные спилили замки в дверях, а, возможно, "оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении".

Полиция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверила помещение: нет ли вдруг там взрывчатки или ядовитых веществ.

Нападавшие спилили замки, полиция искала взрывчатку и яд: смотрите фото с фейсбука Онищук

Минюст "писали и пишут", но сейчас уже совсем обнаглели: комментарий Малюськи

Прокомментировал ситуацию и сам министр юстиции Денис Малюська. В фейсбуке он пожаловался, что работников Минюста постоянно "писали и пишут".

Речь идет о "скрытой аудио- и видеозаписи в кабинетах, приемных и даже коридорах". Причем есть фотографии "найденных скрытых устройств записи", которые просто не публиковали – надеялись, что "месяц – другой попишут и поймут, что искать что-то смысла нет".

Но наши визитеры обнаглели. Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор,

– возмущен Малюська.

Причем никакой уверенности, что записывают правоохранительные органы – нет. Это могут делать и злоумышленники, а "предупрежденный правонарушитель или рейдер в разы опаснее, чем тот, который не знает о наших планах или решения".