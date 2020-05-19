У кабінеті заступниці міністра юстиції "нагадили непрохані гості"

Ольга Оніщук, заступниця міністра юстиції України Дениса Малюськи, повідомила про те, що до її робочого кабінету увірвалися невідомі та "встигли нагадити". Чиновниця розцінює це як спробу залякування.

До кабінету заступниці міністра увірвалися "рейдери": що відомо

За словами Оніщук, усі вісім років роботи міністерства супроводжуються "систематичними погрозами та залякуваннями", відчуттям "спостереження" та "спробами дискредитувати чесне ім’я і ділову репутацію". про це вона пише у фейсбуці 18 травня.

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"Незадоволення різних "груп впливу" рішеннями Міністерства юстиції, які приймаються не на їхню користь, тільки наростає", – вважає Оніщук. І наочним прикладом цього бачить інцидент 18 травня з її кабінетом.

Черговий "привіт" від рейдерів отримала сьогодні. До мого робочого кабінету навідалися непрохані "гості" (хоча й не голуби, але нагадити встигли),

– розповіла заступниця міністра.

За її словами, невідомі спиляли замки у дверях, а, можливо, "залишили й інші візитівки й "сюрпризи" на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі".

Поліція з'ясовує обставини інциденту, а також перевірила приміщення: чи нема там раптом вибухівки або отруйних речовин.

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