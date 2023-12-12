По имеющейся информации, которой поделился постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграме, в ряде областей произойдут изменения. В частности, в Донецкой и Ровенской.

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Кто будет новыми головами ОВА

Итак, главой Донецкой ОВА станет Филашкин Вадим Сергеевич.

станет Филашкин Вадим Сергеевич. А вот руководителем Ровенской ОВА станет Александр Коваль.

Также известно, что главой Днепровской районной государственной (а на момент полномасштабного вторжения – военной) администрации Днепропетровской области станет Мамонов Вячеслав. Между тем, Мирошниченко Павла назначат главой Корюковской РВА Черниговской области.

В то же время в Кабинете Министров согласовали освобождения от должности главы Ровенской РВА Ровенской области Коваля Александра.

Вернемся к Вадиму Филашкину. Он занимает должность заместителя главы облгосадминистрации. На этой должности он с 2019 года. Что касается Павла Кириленко, которого уволили с должности главы ОВА еще 5 сентября, его обязанности исполняет первый заместитель Игорь Мороз.

Интересно, что количество народных депутатов в Верховной Раде могло бы быть еще меньше. Как отметил Давид Арахамия, многие народные избранники стремятся сложить мандат.

Нардепов не отпускают из Верховной Рады

Заметим, что по состоянию на 11 декабря Верховная рада насчитывает 400 народных депутатов. В то же время действующее законодательство предусматривает, что их должно быть 450. По словам Давида Арахамии, кроме номинальной есть и фактическая численность. То есть народные депутаты могут болеть, быть в командировке. Следовательно, 10% нардепов могут отсутствовать по уважительным причинам.

Поэтому для меня это действительно удар как человеку, отвечающему за сбор голосов и проведение законопроектов. Но это война… Во время войны у каждой организации есть некоторые вызовы. На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – 24 Канал) и принимать необходимые для государства законы,

– заверил нардеп.

В то же время Давид Арахамия отметил, что в Верховной Раде может оптимизировать количество групп. Речь идет о снижении минимального количества нардепов в группах – с 17 до 14 – 15 политиков. Это стремятся сделать, чтобы сохранить группы и чтобы до нового созыва парламент работал примерно в том же структурном режиме.