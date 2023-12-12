За наявною інформацією, якою поділився постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграмі, у низці областей відбудуться зміни. Зокрема, у Донецькій і Рівненській.

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Хто буде новими головами ОВА

Отже, главою Донецької ОВА стане Філашкін Вадим Сергійович.

стане Філашкін Вадим Сергійович. А от очільником Рівненської ОВА стане Олександр Коваль.

Також відомо, що главою Дніпровської районної державної (а на момент повномасштабного вторгнення – воєнної) адміністрації Дніпропетровської області стане Мамонов В'ячеслав. Тим часом Мірошниченка Павла призначать главою Корюківської РВА Чернігівської області.

Водночас у Кабінеті Міністрів погодили звільнення з посади глави Рівненської РВА Рівненської області Коваля Олександра.

Повернімося до Вадима Філашкіна. Він обіймає посаду заступника глави облдержадміністрації. На цій посаді він з 2019 року. Що стосується Павла Кириленка, котрого звільнили з посади глави ОВА ще 5 вересня, то його обов'язки виконує перший заступник Ігор Мороз.

Цікаво, що кількість народних депутатів у Верховній Раді могла б бути ще меншою. Як зазначив Давид Арахамія, багато народних обранців прагнуть скласти мандат.

Нардепів не відпускають з Верховної Ради

Зауважимо, що станом на 11 грудня Верховна Рада налічує 400 народних депутатів. Натомість чинне законодавство передбачає, що їх має бути 450. За словами Давида Арахамії, крім номінальної є також фактична чисельність. Себто народні депутати можуть хворіти, бути у відрядженні. Відтак, 10% нардепів можуть бути відсутніми з поважних причин.

Тому для мене це дійсно удар як людині, яка відповідає за збір голосів та проведення законопроєктів. Але це війна… Під час війни у кожної організації є певні виклики. Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради – 24 Канал) і ухвалювати необхідні для держави закони,

– запевнив нардеп.

Водночас Давид Арахамія зазначив, що у Верховній Раді можуть оптимізувати кількість груп. Йдеться про зниження мінімальної кількості нардепів у групах – з 17 до 14 – 15 політиків. Це прагнуть зробити, щоб зберегти групи і щоб до нового скликання парламент працював приблизно в тому самому структурному режимі.