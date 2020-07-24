Депутаты снова соберутся на каникулах, чтобы Украина получила 1,2 миллиарда евро от Евросоюза. Правительство будет инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады для ратификации соглашения с ЕС.

Вероятнее всего, что заседание может состояться в 20-х числах августа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигель во время визита в Брюсссель, передает 24 канал.

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Он отметил, что правительство будет просить парламент как можно скорее собраться на внеочередную сессию.

От нардепов нужна только высокая явка для ратификации меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи.

Если парламент таки соберется и проголосует, то Украина получит первый транш в 600 миллионов евро. А позже, после проведения реформ, поступят и остальные деньги.

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