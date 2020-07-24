Кабмин инициирует внеочередную сессию парламента: что рассмотрят
Депутаты снова соберутся на каникулах, чтобы Украина получила 1,2 миллиарда евро от Евросоюза. Правительство будет инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады для ратификации соглашения с ЕС.
Вероятнее всего, что заседание может состояться в 20-х числах августа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигель во время визита в Брюсссель, передает 24 канал.
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Он отметил, что правительство будет просить парламент как можно скорее собраться на внеочередную сессию.
От нардепов нужна только высокая явка для ратификации меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи.
Если парламент таки соберется и проголосует, то Украина получит первый транш в 600 миллионов евро. А позже, после проведения реформ, поступят и остальные деньги.
Что известно о помощи Украине от Евросоюза
- Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи. Речь идет о кредите на сумму 1,2 миллиарда евро.
- Транш в 600 миллионов евро Украина сможет получить лишь при условии выполнения определенных требований. В частности, в ЕС требуют новую судебную реформу, реформирование налоговой и таможенной администраций, ликвидацию налоговой милиции.
- Новая программа макрофинансовой помощи ЕС станет дополнительным источником бюджетной поддержки к уже согласованной программы в размере 3,8 миллиарда евро, из которой Украина ожидает получить еще 500 миллионов евро.